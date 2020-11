LFF valde ārkārtas sēdē lemj par virslīgas čempionāta turpināšanu

Otrdien, 24. novembrī, Latvijas Futbola federācijas (LFF) valde ārkārtas sēdē ar balsu vairākumu lēma pabeigt iesākto "Optibet" virslīgas čempionātu, vēsta LFF.

"Par" sezonas turpināšanu balsoja pieci valdes locekļi, divi bija "pret", bet vēl divi, kuri saistīti ar virslīgas klubiem, balsojumā nepiedalījās.

Čempionātā atlikušas vairs tikai divas spēļu kārtas, un abas no tām paredzēts aizvadīt šīs nedēļas ietvaros - 26. un 29. novembrī jeb šo ceturtdien un svētdien. Čempions ir jau zināms. Tāpat otrā vieta garantēta RFS klubam. Vēl var mainīties pozīciju sadalījums cīņā par 3. vietu (uz to pretendē "Valmiera FC", FK "Ventspils" un FK "Liepāja"), kā arī rotācija iespējama turnīra tabulas lejasgalā no 7. līdz 10. pozīcijai.

Lai ievērotu sportiskos principus un godīgā ceļā noteiktu galīgo vietu sadalījumu, kas ietekmē gan eirokausu ceļazīmi, gan vietu pašmāju augstākajā līgā, nolemts pabeigt čempionātu ar veselajiem futbolistiem, ievērojot drošības un piesardzības pasākumus, kas noteikti LFF rīkoto sacensību sanitārajā protokolā. Tāpat, sekojot UEFA praksei attiecībā uz sacensību organizēšanu, nolemts veikt nepieciešamos grozījumus LFF sanitārajā protokolā attiecībā uz čempionāta turpināšanas nosacījumiem, nosakot minimālo spēlētāju skaitu, kādam ir jābūt kluba rīcībā, lai klubs varētu turpināt dalību čempionātā.

Pirmo vietu turnīra tabulā ar 69 punktiem 25 mačos ieņem "Riga", kas par deviņiem punktiem apsteidz RFS. 41 punkts 25 cīņās ir "Valmierai", 38 punkti 25 mačos - "Ventspilij", 36 punkti - "Liepājai", bet 34 punkti 25 spēlēs - Jūrmalas "Spartakam". Tālāk ar 22 punktiem 25 spēlēs ir "Jelgava", 20 punktus iekrājusi "Daugavpils", 16 punkti ir "Metta" komandai, kamēr "Tukums 2000"/TSS ticis pie 14 punktiem.