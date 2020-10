Liepājā pārtraukto futbola spēli pārspēlēs pilnībā

Latvijas Futbola federācija (LFF) izlēmusi pilnībā pārspēlēt "Optibet" Latvijas futbola virslīgas spēli starp "Liepāju" un RFS, kas tika pārtraukta elektrības piegādes traucējumu dēļ.

Sestdienas, 17. oktobra, "Optibet" virslīgas čempionāta spēle FK "Liepāja" – RFS pēc tiesnešu lēmuma tika pārtraukta spēles 66. minūtē tehnisku iemeslu dēļ - nepietiekams apgaismojums stadionā. FK "Liepāja" pārstāvji informēja spēles galveno tiesnesi, ka novērst problēmas ar apgaismojumu tuvākajā laikā nebūs iespējams, līdz ar to spēle neturpinājās.

Pamatojoties uz virslīgas čempionāta reglamentu, laukuma saimnieku komandai ir jānodrošina, ka stadionam, kurā tiek rīkota spēle, ir jāatbilst LFF klubu licencēšanas noteikumiem, LFF stadionu un infrastruktūras noteikumiem un jābūt savlaicīgi sagatavotam divas stundas pirms spēles sākuma.

AS "Sadales tīkls" pēc FK "Liepāja" pieprasījuma savā vēstulē norāda, ka pie elektroapgādes pārtraukumiem var būt vainojamas ne vien problēmas publiskajā elektrotīklā, bet arī klientu īpašumu iekšējos elektrotīklos. Tādējādi virslīgas organizācijas komiteja nevar viennozīmīgi secināt, vai par pēkšņajām apgaismojuma problēmām atbildība ir tikai spēles organizatoriem - mājinieku klubam FK "Liepāja".

Tāpēc LFF nolēmusi pārspēlēt visu maču pilnībā un "anulēt 17. oktobra spēlē fiksētās disciplinārās sankcijas, spēlētāju maiņas un vārtu guvumus".

"Ņemot vērā to, ka virslīgas čempionāta reglaments neparedz spēles turpināšanu, taču paredz spēles pārcelšanu, nozīmēt jaunu spēles datumu "Optibet" virslīgas čempionāta spēlei starp FK "Liepāja" un RFS komandām - 25. novembris plkst. 13:00, spēli sākot no pirmās minūtes. Mača norises datumu var mainīt atkarībā no abu vienību sekmēm Latvijas kausa izcīņas turnīrā," teikts virslīgas čempionāta organizācijas komiteja.