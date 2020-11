Nāciju līga futbolā: Latvija - Fēru salas. Teksta tiešraide

Latvijas futbola izlase sestdien, 14. novembrī, UEFA Nāciju līgas D pirmās grupas spēlē savā laukumā tiekas ar Fēru salu valstsvienību.

Portāls "Delfi" piedāvā spēles teksta tiešraidi.

Nāciju līga futbolā: Latvija - Fēru salas

Gutkovski divcīņā iegrūž mugurā un viņš neveiksmīgi nokrīt uz pleca. Viņš spēli turpina, bet sāpju grimase sejā ir.

36. min. Fēru salu centrējums un netraucēti sit Vatnhamers. Par laimi, garām vārtiem, jo Ozolam būtu grūti glābt vārtus.

33. min. Laba iespēja Latvijai!Ikaunieks pacīnās par bumbu pie līnijas, Jurkovskis sit pa vārtiem - bumba no staba atlec pa Fēru vārtsarga muguru. Talkā nāk viesu kapteinis, kurš izsit bumbu no līnijas!

Netālu no laukuma vidus pārkāpums no Černomordija. Seko centrējums Latvijas soda laukumā, tad vēl viens. Pagaidām "otrajā stāvā" dominē Latvija, bet pārāk daudz pārkāpjam noteikumus. Līdz ar to neizdodas veidot savus uzbrukumus.

Fēru salām stūra sitiens. Liela burzma soda laukumā, bet - par laimi mājiniekiem - Fēru salām pagalam neveiksmīgs stūra sitiens.

15. min. Černomordijs pārkāpj noteikumus un atkal standarts Fēru salām. Teicams sitiens, Ozols izvelk bumbu no apakšējā stūra.

Gutkovskim laba situācija soda laukumā, piespēle gar vārtiem, bet trūkst papildspēku

9. min. Kārkliņš nospēlēja ar roku, dodot pretiniekiem standartsituāciju. Piespēle soda laukumā, bet tur visu kontrolē Latvijas izlase.

Dainis Kazakevičs pirms spēles neslēpa, ka lielākās bažas rada tieši Covid-19 gadījumi un tobrīd vēl neskaidrības par vairākiem spēlētājiem. Par laimi, slimība nav izpeltusies plašāk un sastāvs ir tuvu optimālajamhttps://www.delfi.lv/sports/news/latvijas-futbols/video/kazakevics-ar-satraukumu-gaidam-tuvako-testu-rezultatus.d?id=52660901

Pirmās piecas minūtes Latvijas izlase vairāk kontrolē bumbu. Pagaidām gan tikai saspēle, bez momentiem.

Šodien viena spēle Nāciju līgas D līgas pirmajā grupā jau notikusi - Malta ar 3:1 pieveica Andoru, lai gan andorieši pirmie guva vārtus.

Pirms dažām dienām Lavijas izlase viesos Sanmarīno beidzot tika pie pirmā panākuma Daiņa Kazakeviča vadībā. Patīkami, ka izlase guva trīs vārtus, bet skumdina fakts, ka atkal neviens gols netika gūts, kā saka, no spēles.https://www.delfi.lv/sports/news/latvijas-futbols/zinas/latvijas-futbola-izlase-sanmarino-svin-pirmo-panakumu-sogad.d?id=52653413

Latvija - Fēru salas. Spēle sākusies

Latvija - Fēru salas 0:0 (1. puslaiks)Vārtu guvēji: - - -Brīdinājumi: - - -Noraidījumi: - - -Latvijas izlases sastāvs: 12 Roberts Ozols; 4 Kaspars Dubra, 6 Antonijs Černomordijs (C), 11 Roberts Savaļnieks, 13 Raivis Andris Jurkovskis; 8 Ritvars Rugins, 21 Krišs Kārkliņš, 7 Vladimirs Kamešs, 10 Jānis Ikaunieks, 14 Andrejs Cigaņiks, 22 Vladislavs Gutkovskis

Diemžēl, Latvijas izlases sastāvu ietekmē Covid-19. Gan spēlētāju, gan treneru sastāvu.https://www.delfi.lv/sports/news/latvijas-futbols/zinas/latvijas-futbola-izlase-viens-speletajs-saslimis-ar-covid-19-diviem-apsaubami-testa-rezultati.d?id=52659443

Latvijas futbola izlase šovakar centīsies tikt pie savas pirmās uzvaras 2020. gada Nāciju līgā un otrās uzvaras pēc kārtas. Lai to izdarītu, savā laukumā stadionā "Daugava" jāpieveic D līgas pirmās grupas līdere - Fēru salas.