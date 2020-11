Ontužāns pēc debijas pamatsastāvā: uzbrukuma noslēguma fāzes sakārtošana ir laika jautājums

Trešdienas vakarā Latvijas izlase pārbaudes mačā izbraukumā ar rezultātu 3:0 (1:0) apspēlēja Sanmarīno valtsvienību. Pēc spēles savus komentārus Latvijas Futbola federācijai (LFF) sniedza valstsvienības debitants Aleksejs Saveļjevs, kā arī pirmoreiz sākumsastāvā spēlējušais Minhenes "Bayern" sistēmas pussargs Daniels Ontužāns.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aleksejs Saveļjevs, Latvijas izlases pussargs

Teicamas emocijas. Galvenais, ka uzvarējām. Uzvaras garšas mums jau sen trūka, jo nemitīgi neizšķirti nevienu sevišķi nepriecē. Šī uzvara mums bija ļoti svarīga, lai atgūtu pašpārliecību. Jau pirms spēles jutu, ka esmu labā sportiskā formā. Manuprāt, šī bija diezgan laba spēle man personīgi un komandai kopumā. Spēlējot pret tādām komandām, nereti gadās, ka nav daudz vārtu gūšanas iespēju, jo pretinieki daudzskaitlīgi aizsargājas. Tādus pretiniekus jāuzlauž ar ātrām piespēlēm pa zemi, taču tādā manierē spēlējam ne pārāk bieži, tāds futbols mums nav sevišķi pierasts. Jāpiekrīt, ka pret tādām komandām jāgūst vairāk vārtu un jāizveido vairāk vārtu gūšanas iespēju.

Jā, var teikt, ka standartsituācijas ir viens no mūsu trumpjiem. Ne velti Sanmarīno fani jokojoties teica, ka mēs esot atveduši basketbola komandu (smejas). Mums ir pietiekami daudz garu spēlētāju, kuri labi spēlē ar galvu. Turklāt vakardienas spēlē no standartsituācijām bija labi centrējumi. Taču svarīgi neaprobežoties tikai ar to vien. Mums jāveido iespējas arī no spēles, ne tikai no standartsituācijām.

Mums jāmācās no šajā spēlē pieļautajām kļūdām. Maz sitām pa vārtiem. Pret Fēru salām būs jāizpilda vairāk sitienu. Varam ņemt līdzi kaujiniecisko noskaņojumu.

Daniels Ontužāns, Latvijas izlases pussargs

Vakardienas spēle mums bija ļoti svarīga. Priecājos, ka uzvarējām. Tas bija svarīgi komandai un arī man personīgi, jo man tā bija pirmā spēle sākumsastāvā, un uzreiz ar uzvaru izdevās sākt. Komanda bija labi noskaņojusies, jau no pirmajām minūtēm varēja just apņemšanos. Man bija prieks spēlēt ar šiem čaļiem.

Līdz pretinieku soda laukumam, manuprāt, tīri labi spēlējām ar bumbu, bet uzbrukuma noslēguma fāzē pietrūka pareizo lēmumu pieņemšanas, pēdējās piespēles, lai tiktu pie simtprocentīgas iespējas. Tas ir laika jautājums, kad sakārtosim arī šo. Visi čaļi prot spēlēt futbolu, vienkārši jāgūst vairāk vārtu, jāatgūst pārliecība. Ja vairāk sitīsim pa vārtiem, neizpaliks arī vārti.

Vai epizodē, kad trāpīju pa vārtu pārliktni, mēģināju sist? (Smejas) Nē, nē, tas bija centrējums, kas nedaudz norāvās. Taču kopumā izveidojās asa situācija. Kad redzēju, kurp bumba lido, ar interesi vēroju, kas nu tur sanāks.

Runājot par manu pamatpozīciju, es pats tīri labi jūtos flangos. Arī treneris to redzēja, tāpēc laikam uzticēja man vietu malā. Klubā mēdzu izpildīt standartsituācijas, vakardienas mačā šīs funkcijas uzticētas Krišam Kārkliņam, kuram tas labi sanāca. Man savukārt bija jāmeklē vieta soda laukumā un jāmēģina gūt vārtus.

Pirms spēles ar Fēru salām no Sanmarīno mača mums jāņem līdzi uzvaras garša, tā parasti vairo pārliecību, dod papildus enerģiju. Pret Fēru salām varbūt būs sarežģītāks mačs. Ja spēlēsim ar vakardienas mača noskaņojumu un pārliecību, domāju, arī tad visam jābūt kārtībā.