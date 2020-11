RFS komandā negatīvi Covid-19 testi; 'Daugavpils' ievēros karantīnu

Latvijas Futbola federācijas (LFF) pirmdien visām desmit "Optibet" Latvijas futbola virslīgas komandām organizētajos Covid-19 testos visi RFS komandas dalībnieki ir veseli, taču "Daugavpils" komandā atsevišķiem futbolistiem rezultāti bijuši pozitīvi, tāpēc tiks ievērota karantīna, otrdien informē klubi.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka LFF pirmdien plānoja veikt visu desmit virslīgas komandu testēšanu, lai iegūtu pilnvērtīgu ainu par iespējām pabeigt Latvijas futbola čempionātu spēlētājiem drošos apstākļos.

Kā skaidroja LFF ģenerālsekretārs Edgars Pukinsks, otrdienas pusdienlaikā vēl nav saņemta informācija par visiem klubiem. Vakarā, kad būs pilnvērtīgi skaidra situācija, norisināsies LFF sēde, kurā tiks lemts par virslīgas turpināšanu vai pārtraukšanu. Pukinsks arī atklāja, ka Covid-19 pārbaudes klubos tika veiktas aptuveni 300 personām.

Dažas stundas vēlāk LFF paziņoja, ka pilnībā ir apkopoti rezultāti no septiņām komandām, kurās saslimšanas gadījumi nav konstatēti.

Savukārt "Daugavpils" komanda nepilnas divas stundas pēc LFF paziņojuma savos sociālajos tīklos izplatīja informāciju, kurā teikts, ka atsevišķiem futbolistiem noteikta saslimšana ar Covid-19, tāpēc vienība ievēros karantīnu.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 7975 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 5,7%. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja aģentūrai LETA pavēstīja, ka veikto testu kopskaitā, tostarp arī ikdienas izklāstos, tiek iekļauti visi testi neatkarīgi no to veida vai vietas, kur tie veikti. Tas nozīmē, ka kopskaitā arī ietilpst veiktie skrīningi.

RFS vienība, kas iepriekš bija ziņojusi par trim saslimušajiem, otrdien ziņo, ka "visi testi ir negatīvi, ieskaitot arī tos spēlētājus, kuriem iepriekš konstatēta saslimšana ar Covid-19".

Jau ziņots, ka pagājušajā nedēļā plašs Covid-19 uzliesmojums tika konstatēts futbola klubā "Riga", kur ar Covid-19 inficējušās 29 personas.

Nedēļas izskaņā tika sniegta informācija, ka arī viens no futbola kluba "Jelgava" spēlētājiem inficējies ar Covid-19, bet vēl 18 komandas spēlētājiem un diviem treneriem noteikts kontaktpersonas statuss. Pēc Slimību profilakses un kontroles centra lēmuma komanda devusies karantīnā līdz 2.decembrim.

"Pirmdien veiktas Covid-19 pārbaudes "Jelgavas" spēlētājiem un personālam. Visiem testi bijuši negatīvi. Pašlaik spēlētāji un treneri turpina atrasties pašizolācijā katrs savā dzīvesvietā," otrdien savā "Twitter" kontā ziņoja Jelgavas klubs.

Par negatīviem testu rezultātiem otrdien paziņoja arī "Ventspils". "Vakar veicām Covid-19 testus. Tie visi ir negatīvi," teikts kluba "Twitter" vietnē tīmeklī.

Tāpat neviens Covid-19 gadījums netika konstatēts "Valmieras" vienībā, paziņojis klubs.

Iepriekš pozitīvi Covid-19 gadījumi tika konstatēti arī "Ventspils" un "Daugavpils" klubos. Plašāks uzliesmojums bija pirmās līgas vicečempionē "Auda" komandā, kurai pēc nolikuma būtu jāpiedalās pārspēlēs par vietu virslīgā, taču joprojām nav skaidrs, vai pārspēles tiks aizvadītas.

Jau ziņots, ka biedrības "Latvijas Futbola virslīga" sapulcē 13.novembrī ar balsu vairākumu tika pieņemts lēmums atbalstīt priekšlikumu neturpināt "Optibet" Latvijas futbola virslīgas sezonu sarežģītās Covid-19 situācijas dēļ. Šādu lēmumu atbalstīja arī futbolistu arodbiedrības biedri, taču 16.novembrī LFF šo priekšlikumu nepieņēma.