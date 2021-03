RFS un 'Ventspils' virslīgas čempionāta otrās kārtas spēlē spēkojas neizšķirti

"Optibet" futbola virslīgas spēles starp RFS un "Ventspils" komandām sestdien Kurzemē noslēdzās neizšķirti.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

RFS viesos spēlēja neizšķirti 1:1 (0:0) ar "Ventspili", abām komandām nopelnot pirmo punktu šosezon.

Spēles pirmais puslaiks aizritēja augstā tempā, abām komandām ik pa brīdim pie pretinieku vārtiem cenšoties izveidot labas vārtu gūšanas iespējas. 17.minūtē soda laukumā nelielā distancē no vārtiem neprecīzi ar galvu spēlēja Darko Lemajičs, bet jau četras minūtes vēlāk Roberts Savaļnieks no vairāk nekā 26 metriem izpildīja brīvsitienu, kas atdūrās Kurzemes vienības aizsardzības "mūrī".

Minūti vēlāk ātrajā pretuzbrukumā devās mājinieki, bet vienīgais sitiens vārtus nesasniedza, bumbai īsi pēc tam izripojot aiz laukuma gala līnijas. Pirmā puslaika pēdējās 20 minūtes aizritēja krietni asākā cīņā, abām komandām vairākkārt nevairoties pārkāpt noteikumus. Šāda taktika gan nevienam no klubiem par labu nenāca, pirmajām 45 minūtēm noslēdzoties bezvārtu neizšķirtu

Spēles 63.minūtē brīvsitienu uz RFS vārtiem izpildīja "Ventspils". Bumbu soda laukumu sasniedza pēc vairākiem atsitieniem pret zālāju un uz brīdi iestrēga vairāku futbolistu burzmā. Brīdi vēlāk tā nonāca pie Marka Kurtiša, kura sitiens kreisajā apakšējā vārtu stūrī bija nedaudz neprecīzs. Trīs minūtes vēlāk arī RFS izspēlēja standartsituāciju, bet cerēto rezultātu sasniegt neizdevās.

70.minūtē RFS standartsituāciju izpildīja no tuvākas distances (aptuveni 24 metri), bet Lemajiča sitiens atdūrās "mūrī". Viesu uzbrukums ar to nenoslēdzās, jo minūti vēlāk Sedriks Kuadio atguva bumbu, izrēķinājās ar diviem "Ventspils" aizsargiem un soda laukumā piespēlēja Lemajičam, kurš atklāja spēles rezultātu.

Dažas minūtes vēlāk ventspilnieki no aptuveni 20 metriem nerealizēja standartsituāciju, bet 1:1 izdevās panākt 79.minūtē pēc stūra sitiena izspēles. Bumba tika iecentrēta soda laukumā, kur to ar galvu vārtos ieraidīja Dmitrijs Ļitvinskis. Četras minūtes vēlāk bijušais ventspilnieks Lukass Villela izpildīja brīvsitienu soda laukuma apriņķī, bet viņa raidījumu ar pirkstu galiem atvairīja Konstantīns Mahnovskis.

Arī atlikušajās minūtēs aktīvāk uzbruka RFS, reizi arī spējot norībināt vārtu stabu, bet spēle noslēdzās neizšķirti 1:1.

Sestdien pēdējā otrās kārtas spēlē savā starpā tiksies Jūrmalas "Spartaks" un "Metta". Arī no šīm komandām nevienai pagaidām nav izdevies izcīnīt punktus.

Ventspilnieki sezonu sāka ar zaudējumu 0:3 "Riga" komandai, kamēr RFS ar 2:3 atzina "Valmieras" pārākumu. Pirmajā spēlē rīdziniekiem abus vārtus guva Darko Lemajičs.

Īpaša šī spēle bija RFS pussargam Lukasam Villelam - brazīlietis iepriekšējo pusotru sezonu pārstāvēja "Ventspili" un bija viens no kurzemnieku galvenajiem vilcējspēkiem.

Kurzemes klubs starpsezonā zaudēja savus uzbrukuma līderus Kasparu Svārupu un Jevgeņiju Kozlovu, kuri savas karjeras turpina Serbijā un Kazahstānā. Toties komandā palicis pamatvārtsargs Konstantins Mahnovskis, kuram konkurenci sastādīs jaunpienācējs Vladislavs Lazarevs. No pašmāju futbolistiem sastāvu papildinājuši tādi pazīstami futbolisti kā pussargs Boriss Bogdaškins un uzbrucējs Marks Kurtišs.

RFS no ārvalstu klubiem piesaistīja lietuviešu vārtsargu Vītautu Čerņausku, gambiešu pussargu Alfuseneju Jatu, Burundi uzbrucēju Bonfīsu Kalebu Bimenimanu, pussargus Jovanu Popzlatanovu un Darko Micevski no Ziemeļmaķedonijas, no pašmāju vienībām - Villelu no "Ventspils" un aizsargu Elvi Stugli no "Riga". Pirms sezonas komandā atgriezās arī brazīliešu pussargs Emersons Deuslesiānu.

Abas komandas saglabājušas savus galvenos trenerus - "Ventspili" turpina vadīt Viorels Frunze, bet RFS stūrē Viktors Morozs.

Iepriekšējā sezonā trīs savstarpējās spēlēs punkti tika dalīti uz pusēm, jo abas komandas izcīnīja pa uzvarai un vienreiz cīnījās neizšķirti. Latvijas kausa pusfinālā ar 1:0 uzvarēja "Ventspils" un vienīgos vārtos toreiz guva Villela.

Jau ziņots, ka otrās kārtas ievadā piektdien "Riga" viesos ar 2:0 pārspēja "Liepāju", bet "Valmiera" pēdējā uzbrukumā izrāva neizšķirti 2:2 pret "Daugavpili". "Riga" būs vienīgā komanda, kas pēc divām kārtām būs ieguvusi maksimāli iespējamos sešus punktus.

Turnīra līdere ar sešiem punktiem ir "Riga", pa četriem punktiem iekrājušas "Valmiera" un "Daugavpils", "Liepāja" seko ar trim punktiem, bet nākamās divas pozīcijas aizņem RFS un "Ventspils", kurām pa vienam punktam. Bez punktiem pagaidām ir septītajā un astotajā pozīcijā esošās Jūrmalas "Spartaks" un "Metta".

2021.gada sezonā Latvijas futbola virslīgā spēlē pērnā gada čempione "Riga", otrās vietas ieguvēja RFS, bronzas medaļniece "Valmiera", kā arī "Ventspils", "Liepāja", Jūrmalas "Spartaks", "Metta" un "Daugavpils". Čempionāta priekšvakarā Latvijas Futbola federācija (LFF) atsauca Latvijas futbola virslīgas potenciālā jaunpienācēja Jūrmalas "Noah" komandas licenci dalībai turnīrā.

Arī šosezon futbola cienītāji var tiešraidē vērot visas Latvijas čempionāta spēles. Tās ir pieejamas virslīgas mājaslapā un portālā "Sportacentrs.com", kā arī "Sportacentrs.com TV" kanālā.