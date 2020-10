'Šuplinskai bija taisnība par futbolu' - Latvijas izlase saņem skarbu kritiku no līdzjutējiem

Latvijas futbola izlase otrdien, 13. oktobrī, Nāciju līgas D līgas pirmās grupas spēlē ar 0:1 (0:1) zaudēja Maltai, vārtus ielaižot otrā puslaika kompensācijas laika septītajā minūtē.

Latvijas futbolisti jaunā galvenā trenera Daiņa Kazakeviča vadībā trīs oficiālās un vienā pārbaudes spēlē bija izcīnījuši neizšķirtus, bet tagad piedzīvoja pirmo zaudējumu.

Jau spēles gaitā Latvijas futbola izlase saņēma kritiku sociālajos tīklos par sniegumu, bet pēc zaudējuma kritika tikai pieauga.

tikai reāls atgādinājums par reglamentu: The team finishing fourth in D1 wiil be ranked 55th @LV_futbols