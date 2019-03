"OlyBet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā trešdien, 13. martā, "Liepāja" uzņem Igaunijas vienību Tallinas "Kalev/TLU".

Spēles sākums pulksten 19:30. Spēli tiešraidē iespējams vērot tikai portālā "Delfi".

BK "Liepāja" (5-19) – "Kalev/TLU" (11-14)



Dienas svarīgākā spēle. Liepājniekiem pēdējā reālā iespēja ielauzties Latvijas čempionāta dalībnieku vidū. Uzvara dos iespēju tabulā nostāties līdzās valmieriešiem, bet savstarpējās spēlēs "Liepājai" ir pārsvars. Pēdējos mačos jātiekas ar "Ventspili" un "Kalev/Cramo" – tad uzvarēt būs krietni grūtāk. "Kalev/TLU" vajadzīga uzvara, lai turpinātu cīņu par tiesībām spēlēt apvienotās līgas ceturtdaļfinālā.

Liepājnieki pēdējās sešās spēlēs izcīnījuši tikai divas uzvaras un nupat sestdien neizturēja "Ogres" ātrumu un precizitāti (75:93). Sezonas garumā rezultatīvākais visā līgā bijis Džastins Džonsons (21,2), pēdējos mačos komandas līderos pieteicies Andrašs Kavašs (17+5,3 atl.).

"Kalev/TLU" pēc veiksmīgā sezonas sākuma (līdz gadu mijai bilance bija 9-6) krasi samazināja ātrumu, izkrītot no pirmā astoņnieka. Februārī tika piedzīvoti pieci zaudējumi pēc kārtas, tiesa, pēdējais no tiem jau bija pussoli no sensācijas – pret "Kalev/Cramo" 92:93, turklāt priekšpēdējā minūtē "mazajam kalevam" bija 6 punktu pārsvars. Sestdien uzvara Valgā (90:78) atjaunoja izredzes iekļūt ceturtdaļfinālā. Galvenajās lomās bijuši leģionāri: Tailors Stafords (15,3), Ronalds Makgī (14.5), Damarkuss Herisons (11,5).

"OlyBet" Latvijas – Igaunijas līgas pamatturnīra astoņas labākās komandas kvalificējas izslēgšanas turnīram. Ceturtdaļfināla sēriju (1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5.) spēles paredzētas 27. un 30. martā, uzvarētājus noskaidros divu spēļu summā (pirmā pie komandas, kas pamatturnīrā ierindojusies zemākā vietā). Sēriju uzvarētāji spēlēs "Final 4" turnīrā, kas notiks 5. un 6. aprīlī.

Sešas labākās Latvijas komandas pēc "OlyBet" Latvijas – Igaunijas līgas pamatturnīra rezultātiem iegūs tiesības piedalīties Latvijas čempionāta izslēgšanas turnīrā. Ceturtdaļfinālā (3.-6., 4.-5.) un pusfinālā (1.-4. vai 5., 2. – 3. vai 6.), kā arī "bronzas finālā" cīņa risināsies sērijās līdz 3 uzvarām, finālsērijā par čempionu titulu – līdz 4 uzvarām.