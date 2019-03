"OlyBet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā sestdien, 9. martā, "Liepāja" savā laukumā ar rezultātu 75:9 zaudēja "Ogrei".

Spēli no Liepājas tiešraidē varēja vērot portāla "Delfi" lasītāji, kā arī "Best4Sport TV" HD kanāla "Helio" interaktīvās televīzijas, Virszemes televīzijas un lietotnes "Shortcut" skatītāji.

Pirms spēles: "Liepāja" (6-18) – BK "Ogre" (15-10)

Sportiska motivācija ir abām komandām.

Liepājnieki cīnās par iekļūšanu Latvijas komandu sešniekā, no kura viņus pagaidām šķir viena uzvara. Uzvaras divās no pēdējām četrām spēlēm uzlabojušas izredzes, bet – tās izcīnītas pret tabulas lejasgala komandām. Lai pārkāptu pirmā sešnieka slieksni, vajadzēs pārspēt arī vismaz vienu rangā augstāk esošu vienību. Reālākā iespēja to izcīnīt ir tuvākajās spēlēs savā laukumā – sestdien ar "Ogri", 13. martā ar "Kalev/TLU"(pēc tam būs jāspēlē Ventspilī un jāuzņem "Kalev/Cramo"). Līderu lomā Džastins Džonsons (21,3), Andrašs Kavašs (16,9 un 5,6 atl.), Toranss Rovs (13,4).

"Ogre" pēdējās sešās spēlēs izcīnījusi tikai vienu uzvaru un 4. vietas nosargāšana vairs nav atkarīga tikai no pašiem. Minimālā programma – jāuzvar atlikušajās trijās spēlēs (vēl izbraukumā Raplā un savā laukumā ar valmieriešiem) un jācer uz "TALTECH" klupienu. Statistikā līderi Edgars Lasenbergs (13,3 + 4,2 piespēles), Kristaps Dārgais (13 + 8,1 atl.) un Jānis Pozņaks (11,4).