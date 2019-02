"OlyBet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas spēlē sestdien, 2. februārī, Latvijas čempioni "Ventspils" uzņems "Ogri".

Spēles sākums pulksten 17:00. Spēli tiešraidē varēs vērot "Delfi" lasītāji, kā arī "Best4Sport" HD kanāla "Helio" interaktīvās televīzijas, Virszemes televīzijas un lietotnes "Shortcut" skatītāji.

Pirms spēles: "BK "Ventspils" (18-1) – BK "Ogre" (14-5)

Pirmā apļa spēlē 6. oktobrī ventspilnieki izcīnīja uzvaru ar 94:92.

BK "Ventspils" tikko piedzīvoja sāpīgu neveiksmei Čempionu līgā un var koncentrēties cīņai par pirmās OlyBet Latvijas – Igaunijas līgas sezonas čempionu titulu. Lai to tuvinātu, svarīgi ieņemt pirmo vietu pamatturnīrā, tāpēc klupienus Latvijas čempioni nevar atļauties. Četras uzvaras janvārī izcīnītas pārliecinoši. Slodze starp spēlētājiem dalīta pēc iespējas vienmērīgi, statistikā labākie bijuši Rihards Lomažs (13,5), Džonatans Arledžs (12,2 un 5,9 atlēkušās), kā arī Arons Džonsons (10,3 un 6,1 piespēle – 2. vieta līgā).

BK "Ogre" komanda janvārī uzvarējusi četrās spēlēs no piecām un ērti iekārtojusies 4. pozīcijā. Lai noturētos, atlikušajos deviņos mačos nekādi lielie brīnumi nav jāpaveic, bet augstāk pakāpties būs ļoti grūti. Taču "Ogri" jau vairākas sezonas raksturo pretinieku nešķirošana un prasme labāko sniegumu demonstrēt pret spēkos it kā pārākiem pretiniekiem. Šosezon no ogrēniešiem knapi izspruka abas Latvijas labākās komandas un, ļoti iespējams, atbildes mači būs tikpat saistoši. Līdz šim Kristapam Dārgajam 13,9+7,9 atlēkušās, Edgaram Lasenbergam 12,8 un 4,7 piespēles, Rinaldam Sirsniņam 9,2 un 6,6 piespēles (1. vieta līgā).

"OlyBet" Latvijas – Igaunijas līgas pirmā čempionāta pamatturnīrs beigsies 24. martā, astoņas labākās komandas kvalificēsies izslēgšanas turnīram. Ceturtdaļfināla sēriju (1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5.) spēles paredzētas 27. un 30. martā, uzvarētājus noskaidros divu spēļu summā (pirmā pie komandas, kas pamatturnīrā ierindojusies zemākā vietā). Sēriju uzvarētāji spēlēs Final 4 turnīrā, kas notiks 5. un 6. aprīlī.

Sešas labākās Latvijas komandas pēc OlyBet Latvijas – Igaunijas līgas pamatturnīra rezultātiem iegūs tiesības piedalīties Latvijas čempionāta izslēgšanas turnīrā. Ceturtdaļfinālā (3.-6., 4.-5.) un pusfinālā (1.-4. vai 5., 2. – 3. vai 6.), kā arī "bronzas finālā" cīņa risināsies sērijās līdz 3 uzvarām, finālsērijā par čempionu titulu – līdz 4 uzvarām.

