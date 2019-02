'OlyBet' basketbola sestdienā - čempionu 'Ventspils' duelis ar 'Ogri'

"OlyBet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas spēlē sestdien, 2. februārī, trīs spēles, no kurām viena tiešraidē portālā "Delfi" - Latvijas čempioni "Ventspils" uzņems "Ogri".

Spēles sākums pulksten 17:00. Spēli tiešraidē varēs vērot "Delfi" lasītāji, kā arī "Best4Sport" HD kanāla "Helio" interaktīvās televīzijas, Virszemes televīzijas un lietotnes "Shortcut" skatītāji.

pulksten 17:00 "BK "Ventspils" (18-1) – BK "Ogre" (14-5)

Pirmā apļa spēlē 6. oktobrī ventspilnieki izcīnīja uzvaru ar 94:92.

BK "Ventspils" tikko piedzīvoja sāpīgu neveiksmei Čempionu līgā un var koncentrēties cīņai par pirmās OlyBet Latvijas – Igaunijas līgas sezonas čempionu titulu. Lai to tuvinātu, svarīgi ieņemt pirmo vietu pamatturnīrā, tāpēc klupienus Latvijas čempioni nevar atļauties. Četras uzvaras janvārī izcīnītas pārliecinoši. Slodze starp spēlētājiem dalīta pēc iespējas vienmērīgi, statistikā labākie bijuši Rihards Lomažs (13,5), Džonatans Arledžs (12,2 un 5,9 atlēkušās), kā arī Arons Džonsons (10,3 un 6,1 piespēle – 2. vieta līgā).

BK "Ogre" komanda janvārī uzvarējusi četrās spēlēs no piecām un ērti iekārtojusies 4. pozīcijā. Lai noturētos, atlikušajos deviņos mačos nekādi lielie brīnumi nav jāpaveic, bet augstāk pakāpties būs ļoti grūti. Taču "Ogri" jau vairākas sezonas raksturo pretinieku nešķirošana un prasme labāko sniegumu demonstrēt pret spēkos it kā pārākiem pretiniekiem. Šosezon no ogrēniešiem knapi izspruka abas Latvijas labākās komandas un, ļoti iespējams, atbildes mači būs tikpat saistoši. Līdz šim Kristapam Dārgajam 13,9+7,9 atlēkušās, Edgaram Lasenbergam 12,8 un 4,7 piespēles, Rinaldam Sirsniņam 9,2 un 6,6 piespēles (1. vieta līgā).

Pulksten 15:00 "Tartu Ulikool" (8-9) – "Valmiera Glass VIA" (6-14)

Sezonas sākumā "Valmiera Glass VIA" pagarinājumā uzvarēja ar 106:98. Ja mēra izcīnītajās uzvarās, komandas šķir tikai 2 panākumi, tiesa, Tartu komanda aizvadījusi par trīs spēlēm mazāk.

"Tartu Ulikool" balansē uz pirmā astoņnieka robežas. Pēdējās piecās spēlēs izcīnītas tikai divas uzvaras, tiesa, neveiksmes piedzīvotas tikai pret pirmā trijnieka komandām un atlikušo spēļu grafiks izskatās vienkāršāks. Komandai ir izteikti līderi: saspēles vadītājs Arns Velička (20,1 punkts – 2. vieta līgā un 5,2 piespēles), uzbrucēji Kregors Hermets (15,5 un 5,6 atlēkušās bumbas) un Juliuss Kazakausks (15,1 un 8,6 atlēkušās).

"Valmiera Glass VIA" jāpieliek lielas pūles, lai iesaistītos cīņā par līdzdalību OlyBet Latvijas – Igaunijas līgas izslēgšanas turnīrā. Toties reāli sasniedzams ir otrs mērķis – pēc gada pauzes nodrošināt Valmieras pārstāvniecību Latvijas čempionāta izslēgšanas turnīrā. Tajā piedalīsies sešas komandas, un patlaban valmierieši ir piektie starp astoņiem pretendentiem. Pēdējās piecās spēlēs izcīnītas divas uzvaras, bet tikko piedzīvota neveiksme Valgā (69:74). Līdz šim Jānim Kaufmanim vidēji spēlē 19,9 punkti (3. vieta līgā), Edmundam Elksnim 12,9 un 4,3 piespēles.

Pulksten 17 "Kalev/TLU" (10-9) – "Jūrmala/Betsafe" (10-11)

Pirmajā tikšanās reizē jūrmalnieki savā laukumā piedzīvoja sāpīgu zaudējumu (71:74). Tabulā komandas atrodas līdzās, tāpēc spēlei būs īpaša vērtība – jācīnās ne tikai par uzvaru, bet arī pārsvaru savstarpējās cīņās.

"Kalev/TLU" jauno gadu sāka ar 3 zaudējumiem, no kuriem viens – "Latvijas Universitātei" (84:88) bija liels pārsteigums. Pirms nedēļas gan izcīnīta pārliecinoša uzvara Valmierā (86:63), vedinot domāt, ka krīze jau pārvarēta. Tiesa, komandas spēkus varētu iedragāt Bambas Folla iziešana no ierindas. Labākā statistika amerikāņiem Tailoram Stafordam 15,8 + 4,4 piespēles un Damarkusam Herisonam 12,3, kā arī Karlam Johanam Lipam 10,2 un 8,3 atlēkušās.

"Jūrmala/Betsafe" janvārī uzvarēja trijās spēlēs no sešām, turklāt zaudējums savā laukumā "Valga/Valka" bija nepatīkams signāls (66:85), kas pievērsa uzmanību sarukušajam sastāvam. Robi nupat kļuvuši mazāki – komandai pievienojies centra spēlētājs Karls Montgomerijs (sezonas sākums "Valgā") un aizsargs Kaspars Vecvagars (Ščecina, Polija). Stabilākās vērtības – Lauris Blaus (13,9 un 8 atlēkušās) un Kristaps Mediss (11,9).