Baltijas cīņas beigušās, laiks vietējiem dueļiem - sākas 'OlyBet' LBL izslēgšanas turnīrs

Pirms pāris dienām Tallinā tika kronēti pirmie "OlyBet" latvijas-Igaunijas Basketbola līgas čempioni, par kuriem kļuva "Ventspils". Bet jau otrdien, 9. aprīlī, sākas "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) izslēgšanas turnīrs, kurā cīnīsies sešas labākās komandas.

LBL "play off" pirmajā kārtā jeb ceturtdaļfinālā "Ogre" tiekas ar "Valmiera glass/ViA" un "Betsafe/Jūrmala" spēlēs pret LU. Šajos dueļos cīņas ritēs līdz kādas komandas trīs uzvarām. Pēc tam pusfinālā pāru uzvarētājiem pievienosies abi Latvijas basketbola "dūži" "Ventspils" un "VEF Rīga". Pusfinālā arī cīņas ritēs līdz trīs uzvarām, bet finālsērijā komandas spēlēs līdz vienas vienības četrām uzvarām.

Visas "OlyBet" LBL izslēgšanas turnīra spēles tiešraidē varēs redzēt portālā "Delfi", kā arī "Best4Sport TV" HD kanāla "Helio" interaktīvās televīzijas, Virszemes televīzijas un lietotnes "Shortcut" skatītāji.

Portāls "Delfi" šajā sezonā piedāvāja "OlyBet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas spēļu tiešraides un tagad piedāvā arī "OlyBet" LBL spēļu tiešraides. Pēc spēļu translācijām dueļu pilni ieraksti, kā arī spēļu labākie momenti būs atrodami portāla "Delfi" izveidotajā speciālajā sadaļā!

"OlyBet" LBL ceturtdaļfināls otrdien, 9. aprīlī, startēs ar "Ogre" – "Valmiera Glass VIA" dueli. Pirmā spēle Ogres 1. vidusskolas zālē sāksies plkst.19:30. Otrais duelis – "Jūrmala/Betsafe" pret LU – sāksies trešdien, plkst.19 Jūrmalas Valsts ģimnāzijas zālē.

Pirms spēles: "Ogre" (3.) – "Valmiera Glass VIA" (6.)



Spēles 9., 11. un 13. aprīlī. Nepieciešamības gadījumā 15. un 17. aprīlī. Pamatturnīrā divas uzvaras "Ogrei" – izbraukumā 86:71, savā laukumā 92:71.

OlyBet Latvijas – Igaunijas līgas pamatturnīrā BK "Ogre" finišēja 4. vietā ar bilanci 18-10, bet vidzemnieki ieņēma 12. pozīciju (8-20). Būtiski atšķiras komandu rezultativitāte – vidēji spēlē attiecīgi 89,5 un 79,1 punkts.

Tomēr vienā statistikas elementā komandas ir līdzās – BK "Ogre" 28 spēlēs izmetusi 967 trīspunktniekus (1. vieta līgā; vidēji spēlē 34,5), bet "Valmiera Glass VIA" – 905 (2. vieta līgā; 32,3). Trāpīgāki bijuši ogrēnieši – 350 precīzi metieni jeb 36% (4. vieta līgā). Valmieriešiem 298 jeb 33% (7.).

BK "Ogre" pirms dažām dienām OlyBet Latvijas un Igaunijas līgas finālturnīrā bija līdzvērtīgi pretinieki BK "Ventspils" un "Kalev/Cramo" komandām, taču palika bez uzvaru gandarījuma. Tagad pēc svētkiem strauji jāatgriežas ikdienā, un no ambiciozu pastarīšu statusa – sērijas favorītu lomā. Komandas trumpji – sabalansētais sastāvs un plašais to spēlētāju loks, kuri var kļūt ne tikai par atsevišķu epizožu, bet arī veselu spēļu varoņiem. Sezonas gaitā stabilākie bijuši Kristaps Dārgais (vidēji spēlē 13 punkti un 8 atlēkušās bumbas), Edgars Lasenbergs (12,8 un 4,3 piespēles), Jānis Pozņaks (11,8), Rihards Zēbergs (10,4) un Rinalds Sirsniņš (9,7 un 6,1 piespēle). Lielākais izaicinājums – aizmirst Tallinā no rokām izsprukušās iespējas un koncentrēties nākamajam pārbaudījumam.

"Valmiera Glass VIA" ar Valmieras iepriekšējiem pārstāvjiem Latvijas basketbola augstākajā sabiedrībā vieno tikai mājas spēļu zāle – Vidzemes Olimpiskais centrs. Jaunais klubs šosezon ir debitantu statusā, tātad līdzdalība Latvijas čempionāta izslēgšanas turnīrā pats par sevi jau ir sasniegums. Bet – ne visu sapņu piepildījums, tāpēc arī ceturtdaļfinālā no vidzemniekiem sagaidīsim to pašu cīņassparu un azartu, kas pamatturnīra laikā palīdzēja sagādāt zaudējumus trim OlyBet Latvijas – Igaunijas līgas ceturtdaļfināla dalībniecēm. Valmieriešiem ir divi izteikti līderi – Jānis Kaufmanis (vidēji spēlē 20,4 punkti ) un Edmunds Elksnis (13,9 un 4,6 piespēles). Citiem trūcis stabilitātes, bet atsevišķos mačos varoņos pieteikušies vairāki spēlētāji. Ceturtdaļfinālā "Valmiera Glass VIA" nav, ko zaudēt – ir iespēja spēlēt bez liekas spriedzes.

Šī pāra uzvarētāji pusfinālā spēlēs ar "VEF Rīga".