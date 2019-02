"Olybet" Latvijas un Igaunijas apvienotās basketbola līgas Zvaigžņu spēles "slam dunk" konkursā par uzvarētāju kļuva Kristaps Dārgais no "Ogre" komandas.

"Slam dunk" jeb bumbas triekšanas grozā no augšas konkursā Dārgais bija izteikts favorīts, un viņš parādīja iespaidīgu sniegumu. Dārgais finālā savāca maksimālos 30 punktus no žūrijas Ainara Bagatska, Edgara Šnepa un Gerda Kulamē. Viņam cienījamu konkurenci izrādīja leģionārs no Somijas Zvaigžņu spēles komandas.

Meistarības konkursā par uzvarētāju kļuva igaunis Indreks Kajupans. Līdz finālam šajā konkursā aizkļuva arī Kristjana Kangura nepilnus desmit gadus vecais dēls Roberts. No latviešiem labākais bija Edgars Lasenbergs, kurš apstājās pusfinālā.

Savukārt trīspunktu metienu konkursā labākais bija Somijas komandas spēlētājs Tēmu Ranniko, kurš finālā sameta 21 punktu. Finālā viņš pārspēja "Ventspils" spēlētāju Rihardu Lomažu, kurš sakrāja 17 punktus. Citam latvietim Jānim Kaufmanim neizdevās pārvarēt pusfinālu.

Savukārt treneru metienu no centra konkursā piedalījās arī spēles tiesnesis Madiss Alliks, un viņš arī izcīnīja uzvaru. No Latvijas treneriem piedalījās Roberts Štelmahers, kurš ir arī Latvijas un Igaunijas komandas galvenais treneris.