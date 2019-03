'Delfi' basketbols trešdienā - Liepājā izšķiroša cīņa par Latvijas čempionāta ceturtdaļfinālu

"OlyBet" latvijas-Igaunijas Basketbola līgā trešdien, 13. martā, plānotas piecas spēles, bet dienas centrālajā mačā Liepājā, visticamāk, kļūs zināmi visi Latvijas čempionāta izslēgšanas spēļu dalībnieki.

Pulksten 19:30 "Liepāja" savā laukumā uzņems "Kalev/TLU", bet šajā pašā laikā "VEF Rīga" sāks dueli pret "Valmiera glass/ViA". Spēle no Liepājas būs vērojama portālā "Delfi". Savukārt Rīgā notiekošo maču varēs vērot portāla "Delfi" lasītāji, kā arī "Best4Sport TV" HD kanāla "Helio" interaktīvās televīzijas, Virszemes televīzijas un lietotnes "Shortcut" skatītāji.

Vēl trešdien pulksten 19:00 sāksies spēles "Tartu Ulikool" – "Latvijas Universitāte" un "AVIS Utilitas Rapla" – "Kalev/Cramo", get 20:00 cīņu sāks "TALTECH" – "Jēkabpils/SMSCredit.lv".

"Tartu Ulikool" (12-12) – "Latvijas Universitāte" (8-16)

Tartu komanda cīnās par 6. vietu. "Latvijas Universitāte" faktiski jau nodrošinājusi tiesības spēlēt Latvijas čempionāta izslēgšanas turnīrā, bet apvienotās līgas ceturtdaļfināls sasniedzams tikai izcilas veiksmes gadījumā.

"Tartu Ulikool" pēc trīs uzvarām sestdien negaidīti nevarīgi nospēlēja ar Pērnavas komandu (52:68). Vienam no līgas efektīvākajiem spēlētājiem Arnam Veličkam 19,2 punkti un 5,5 piespēles, Kregoram Hermetam 15,6+5,7 atlēkušās, Juliusam Kazakauskam 14,7+8,3 atlēkušās.

"Latvijas Universitātei" pēdējais laiks bijis veiksmīgs – trīs uzvaras četrās spēlēs, tostarp pār 4. vietas pretendentēm "Ogri" (67:62) un "TALTECH" (78:76). Pēdējā mačā lielisks bija Linards Jaunzems (18,9+7,7 atl.), svarīgākajos brīžos izcēlies Renārs Birkāns (13m9+5,2 piespēles).

"AVIS Utilitas Rapla" (12-13) – "Kalev/Cramo" (21-2)

Raplas komanda cīnās par tiesībām spēlēt ceturtdaļfinālā, tallinieši vēl var pakāpties augstāk par 3. vietu.

"VEF Rīga" (24-2) – "Valmiera Glass VIA" (7-18)

Rīdziniekus uzvara tuvinās vismaz otrajai vietai pamatturnīrā. Valmieras komandai vajadzīga uzvara, lai nostiprinātos Latvijas komandu sešniekā.

"VEF Rīga" komanda ne tikai pēc kārtas izcīnījusi 12 uzvaras OlyBet Latvijas – Igaunijas līgā, bet arī guvusi piecus panākumus pēdējos sešos VTB Vienotās līgas mačos. Savainojumu dēļ rotācija nav ļoti plaša, toties "lomas" ir sadalītas, jūtamu ieguldījumu uzvaru sasniegšanā dod vismaz 6-7 basketbolisti un komandas modelī nav saskatāmas izteikti vājas vietas. Marekam Mejerim 12,7+5,5 atlēkušās, Stīvam Zekam 11,8+7,8 atl., Glenam Kouzijam 11,8+6 piespēles.

"Valmiera Glass VIA" komanda piedzīvojusi četrus zaudējumus pēc kārtas, ik reizi labi nocīnoties vismaz trīs ceturtdaļas, taču finiša taisnē zaudējot spēkus un kvalitāti. Divi izteikti līderi: Jānis Kaufmanis (20,2) un Edmunds Elksnis (13,9+4,5 piespēles).

BK "Liepāja" (5-19) – "Kalev/TLU" (11-14)

Dienas svarīgākā spēle. Liepājniekiem pēdējā reālā iespēja ielauzties Latvijas čempionāta dalībnieku vidū. Uzvara dos iespēju tabulā nostāties līdzās valmieriešiem, bet savstarpējās spēlēs "Liepājai" ir pārsvars. Pēdējos mačos jātiekas ar "Ventspili" un "Kalev/Cramo" – tad uzvarēt būs krietni grūtāk. "Kalev/TLU" vajadzīga uzvara, lai turpinātu cīņu par tiesībām spēlēt apvienotās līgas ceturtdaļfinālā.

Liepājnieki pēdējās sešās spēlēs izcīnījuši tikai divas uzvaras un nupat sestdien neizturēja "Ogres" ātrumu un precizitāti (75:93). Sezonas garumā rezultatīvākais visā līgā bijis Džastins Džonsons (21,2), pēdējos mačos komandas līderos pieteicies Andrašs Kavašs (17+5,3 atl.).

"Kalev/TLU" pēc veiksmīgā sezonas sākuma (līdz gadu mijai bilance bija 9-6) krasi samazināja ātrumu, izkrītot no pirmā astoņnieka. Februārī tika piedzīvoti pieci zaudējumi pēc kārtas, tiesa, pēdējais no tiem jau bija pussoli no sensācijas – pret "Kalev/Cramo" 92:93, turklāt priekšpēdējā minūtē "mazajam kalevam" bija 6 punktu pārsvars. Sestdien uzvara Valgā (90:78) atjaunoja izredzes iekļūt ceturtdaļfinālā. Galvenajās lomās bijuši leģionāri: Tailors Stafords (15,3), Ronalds Makgī (14.5), Damarkuss Herisons (11,5).

"TALTECH" (14-10) – "Jēkabpils/SMSCredit.lv" (2-24)

Tallinas komandai uzvara garantēs vismaz 5. vietu un saglabās izredzes pakāpties uz 4. pozīciju. Jēkabpilieši tabulā augstāk pakāpties vairs nevar, bet jaunajiem spēlētājiem katra spēle vairo pieredzi un pārliecību.

"TALTECH" komandas četru uzvaru sērija svētdien aprāvās Rīgā, spēlē ar "Latvijas Universitāti". Toties komandas līderis Tomass Rādiks (17,9+5,8 atlēkušās) otro reizi sezonā atzīts par OlyBet Latvijas – Igaunijas līgas mēneša spēlētāju. Jānam Puidetam 12,8+7 atl. + 5,3.

Jēkabpiliešu līderi pēdējos mačos bijuši Leons Gilmors (14,8+7,3 atlēkušās) un Edgars Štelmahers (8,6).

"OlyBet" Latvijas – Igaunijas līgas pamatturnīra astoņas labākās komandas kvalificējas izslēgšanas turnīram. Ceturtdaļfināla sēriju (1.-8., 2.-7., 3.-6., 4.-5.) spēles paredzētas 27. un 30. martā, uzvarētājus noskaidros divu spēļu summā (pirmā pie komandas, kas pamatturnīrā ierindojusies zemākā vietā). Sēriju uzvarētāji spēlēs "Final 4" turnīrā, kas notiks 5. un 6. aprīlī.

Sešas labākās Latvijas komandas pēc "OlyBet" Latvijas – Igaunijas līgas pamatturnīra rezultātiem iegūs tiesības piedalīties Latvijas čempionāta izslēgšanas turnīrā. Ceturtdaļfinālā (3.-6., 4.-5.) un pusfinālā (1.-4. vai 5., 2. – 3. vai 6.), kā arī "bronzas finālā" cīņa risināsies sērijās līdz 3 uzvarām, finālsērijā par čempionu titulu – līdz 4 uzvarām.