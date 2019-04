'Ogre' un 'Jūrmala/Betsafe' sāk 'OlyBet' LBL bronzas dueli

Otrdien, 30. aprīlī, sākas "OlyBet" Latvijas Basketbola līgas (LBL) mazais fināls jeb cīņa par bronzas medaļām starp "Ogre" un "Jūrmala/Betsafe" komandām.

Pirmais komandu duelis otrdien risināsies Ogrē un tā sākums pulksten 19:30. Spēli tiešraidē varēs redzēt portālā "Delfi", kā arī "Best4Sport TV" HD kanāla "Helio" interaktīvās televīzijas, Virszemes televīzijas un lietotnes "Shortcut" skatītāji.

Pirms spēles: "Ogre" (3.) – "Jūrmala/Betsafe" (4.)



Spēļu grafiks: 2. spēle – 2.maijā Jūrmalā , 3. spēle 4. maijā Ogrē. Nepieciešamības gadījumā 4. spēle 6.maijā Jūrmalā, 5. spēle 9. maijā Ogrē.

Sezonas bilance: Pamatturnīrā savstarpējās spēlēs abas komandas uzvarēja savā laukumā – BK "Ogre" ar 104:83, "Jūrmala/Betsafe" ar 90:84. Kopumā krietni labāk klājies "Ogrei", kas "OlyBet" Latvijas – Igauijas līgā ar bilanci 18-10 finišēja 4. vietā un iekļuva Final 4, kur ar minimālu starpību zaudēja BK "Ventspils" un "Kalev/Cramo". "Jūrmala/Betsafe" ar bilanci 13-15 finišēja 9. vietā, pēdējā brīdī izkrītot no ceturtdaļfināla.

Savstarpējo spēļu vēsture: Trijās iepriekšējās sezonās pārsvars bijis jūrmalniekiem: 11-4.

Bronzas pieredze: Jūrmalas komanda Latvijas čempionāta "bronzas sērijā" piedalīsies trešo reizi. Pirmajā piegājienā 2014. gadā ar 1:3 tika zaudēts BK "Jēkabpils vienībai. Pērn ar 3:0 pārspēta "Ogre", kam tā bijusi līdz šim vienīgā pieredze cīņā par medaļām.

Stils un statistika: "Ogrei" izveidojies stabils spēlētāju kodols un sezonas laikā deviņi spēlētāji vidēji mačā guvuši no 6,8 līdz 13 punktiem. "Jūrmala/Betsafe" būtiski pastiprinājās pirms izslēgšanas spēlēm, sastāvā iesaistot gan meistarīgus un jau pieredzējušus Latvijas basketbolistus (Kaspars Vecvagars, Jurijs Aleksejevs, Roberts Krastiņš), gan amerikāni Karlu Montgomeriju.

Treneru duelis: Artūrs Visockis-Rubenis ("Ogre") galvenā trenera statusā par Latvijas čempionāta bronzu cīnīsies trešo reizi. 2012. gadā ar "Latvijas Universitāti" un 2018. gadā ar BK "Ogri" nav izdevies uzvarēt nevienā spēlē. Mārtiņš Gulbis ("Jūrmala/Betsafe") cīņā par bronzas medaļām savu komandu vadīs ceturto reizi. Ar "Barons kvartāls" 2013. gadā zaudējums, 2017. gadā uzvara, ar "Jūrmalu" pērn uzvara.

Iespējamā "atslēga": "Ogres" saspēles vadītāja Rinalda Sirsniņa iespējas palīdzēt komandai pēc savainojuma sadziedēšanas. Viņa klātbūtne visu komandas spēli uzbrukumā dara daudzveidīgāku un interesantāku, kam būs liela nozīme, saduroties ar jūrmalnieku tradicionāli agresīvo aizsardzību.

27 sezonu statistika: LBL bronzas sērijās piedalījušās 15 komandas no desmit pilsētām. 10 vienībām izdevies izcīnīt bronzas medaļas, kas ceļojušas uz astoņām pilsētām.

Vislielākā pieredze ir komandai "Barons kvartāls" un tās priekštecēm – komandām "Princips" un "LainERS", kuras par bronzu cīnījušās 11 reizes (piecas uzvaras, seši zaudējumi). Astoņas reizes "mazajā finālā" spēlējusi Liepājas komanda (3-5), pa sešām – Gulbenes (3-3) un Valmieras vienība (3-3).

Maksimālais spēļu skaits uzvarētāju noskaidrošanai bijis nepieciešams tikai piecas reizes. Sīvākā cīņa par bronzu risinājusies deviņdesmito gadu vidū, kad uzvarētāji tika noskaidroti septiņās spēlēs. 1995.gadā "Ādaži/Metropole" – "LainERS" 4:3, 1997.gadā Talsu "Metropole" – BK "Ventspils" 4:3, 1998.gadā Talsu "Metropole" – "LainERS" 4:3. 2013. gadā maksimālo spēļu skaitu sērijā līdz 3 uzvarām aizvadīja BK "Valmiera" un "Barons kvartāls" (3:2), 2016. gadā BK "Ventspils" un "Liepāja/Triobet" (3:2).

Septiņas reizes bronzas sērijā uzvarējusi komanda, kura pamatturnīrā finišējusi zemākā vietā (astotais gadījums – "Principa" bronza 1992.gadā, kad VEF atteicās no cīņas). No ceturtās pozīcijas līdz bronzai aizsniedzās "Metropole" (1997) un "Valmiera/Rūjiena" (2003), no piektās – Gulbenes "Buki" (1999), BK "Jēkabpils" (2015) un "Barons kvartāls" (2017), no sestās pozīcijas tas izdevies BK "Liepāja" (2000) un "ASK Rīga" (2006).

Līdz trīs uzvarām bronzas sērijas spēlētas 20 reizes, no tām 13 gadījumos uzvarējušas komandas, kuras guvušas virsroku sērijas pirmajā mačā. Piecos gadījumos pirmās spēles zaudētājiem izdevies uzvarēt nākamajos trijos mačos, bet divreiz – 2013.gadā valmieriešiem un 2016. gadā ventspilniekiem – izdevās atspēlēties no 0:2.