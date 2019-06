‘Rock’ ir atpakaļ – Tartu nodibināts unikāls kopienas basketbola klubs

Savdabīgu pieeju basketbola kluba finansēšanai izmēģinās pa jaunu nodibinātā Tartu “Rock” basketbola kluba vadītāji, kuri aicinās ikvienu interesentu pievienoties kluba kopienai, ziedojot tam kādu naudas summu un kļūstot par vienu no īpašniekiem.

Savulaik Tartu basketbola komandu sponsorēja alus darītava “Saku”, kas ļāva no 2001. līdz 2016. gadam komandu dēvēt viena no tās produktu nosaukumā – “Rock”. Klubs šo gadu laikā piedzīvoja savus labākos rezultātus, sasniedzot ievērojamus rezultātus gan Igaunijā, gan starptautiskajā basketbolā.

2007./2008. gada Starptautiskās basketbola federācijas (FIBA) Eirokausā, kurā triumfēja Rīgas vienība “Barons LMT”, Tartu komanda arī sasniedza finālčetrinieku, tajā ierindojoties ceturtajā vietā. Savukārt gadu vēlāk tas pieveica "ASK Rīga" vienību spēlē par trešo vietu Baltijas Basketbola līgā (BBL), sev priekšā atstājot vien Lietuvas grandus "Lietuvos Rytas" un "Žalgiris".

Tartu komanda arī septiņas reizes savā kluba pastāvēšanas vēsturē uzvarējusi neatkarīgās Igaunijas meistarlīgā (KML).

Pēdējo gadu laikā Tartu uz basketbola kartes pārstāvējusi komanda zem “Tartu Universitātes” nosaukuma. Igaunijas komanda aizvadītajā "OlyBet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas regulārajā sezonā ieņēma sesto vietu, bet izslēgšanas spēļu ceturtdaļfinālā atzina Tallinas "Kalev/Cramo" pārspēku.

Lai gan Igaunijas komandu konkurencē tā ieņēma trešo vietu, vietējās Igaunijas meistarlīgas izslēgšanas spēlēs tā izkrita ceturtdaļfinālā, piekāpjoties sesto vietu ieņēmušajai “Tallinna Kalev/TLU” vienībai.

“Rock” kluba dibinātāju skaitā atpazīstams ilggadējā Igaunijas izlases un Tartu vienības basketbolista Tanela Teina vārds, kā arī kādreizējais “Rock” kluba menedžeris Mēlis Pastaks. Vēl starp kluba dibinātājiem minēts žurnālists Vahurs Kalmre un Tartu Universitātes pārstāve Tēle Araka.

Aprīlī dibinātā kluba vadītāji par savu misiju uzsver atgriezt Tartu pilsētas komandā augstākas ambīcijas, kuras pēdējo gadu laikā gājušas mazumā.

„Tartu reģions pelnījis augstāka līmeņa basketbolu,“ uzsver Mēlis Pastaks. „Mēs izvēlējāmies tieši šo kādreiz slaveno vārdu, lai tas palīdzētu domāt un darboties vērienīgāk.“

Jaunās organizācijas plāns ir veidot kopienas klubu, kas būtu atvērts jebkuram atbalstītājam neatkarīga no viņa dzīves vietas.

„Tieši kopienas iesaistīšana būs mūsu pirmais un nopietnākais darbs,“ saka bijušais “Rock” spēlētājs Tanels Teins. „Šāda kluba veidošana, kura īpašnieki nav tikai daži organizācijas biedri, bet gan plašāka basketbola sabiedrība, līdz šim ne Igaunijā, ne arī citur kaimiņos vēl nav pieredzēta. Tātad mēs esam pirmie.“

Pastaks sarunā ar portālu “Delfi” minēja aptuvenu mērķi trešdaļu no kluba finansēm saņemt no sponsoriem, vēl trešdaļu no kluba kopienas, bet atlikušo no Tartu Universitātes un pilsētas pašvaldības. Kluba ilgtermiņa plāns paredz arī jaunas arēnas būvniecību.

Sākot ar 5. jūniju, jebkurš līdzjutējs var pievienoties jaunizveidotajam klubam, apmeklējot tā mājaslapu www.rocktartu.ee un samaksājot reģistrācijas maksu 10 eiro. Savukārt sestdien, 8. jūnijā norisināsies Tartu basketbola skolas 45 gadu jubileja, kurā tiks pateikts paldies tās skolotājiem, aizvadīta svinīga basketbola spēle un veicināta jaunā kluba attīstība.