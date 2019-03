"Olybet" Latvijas – Igaunijas apvienotās basketbola līgas nedēļas skaistāko epizožu TOP 5 redzami bumbas triecieni grozā no augšas, pēdējo sekunžu metienu, kā arī trāpījums no laukuma centra.

Topa pirmajā vietā ar metienu no centra ierindots BK "Ventspils" spēlētājs Ārons Džonsons, bet otrajā pozīcijā redzams "Latvijas Universitātes" basketbolists Renārs Birkāns, kurš ar tālmetienu no stūra izrāva savas komandas uzvaru pār "Ogri". Labāko trijnieku noslēdza Guntis Sīpoliņš no "Liepāja" komandas, kurš guva uzvaru nesošo grozu un bloķēja "Valmiera Glass"/ViA komandas spēlētāja pēdējo sekunžu metienu.

Ar groza tricinājumiem izcēlās Ronalds Eriks Makgī (Tallinas "Kalev/TLU") un Kregors Hermets (Tartu "Ulikool").