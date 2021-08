Apinis pēc konkurenta rezultāta anulēšanas tiek pie bronzas Tokijas paralimpiskajās spēlēs

Latvijas sportists Aigars Apinis pēc konkurenta rezultāta anulēšanas ieguvis bronzas medaļu Tokijas paralimpiskajās spēlēs diska mešanā, informē Latvijas Paralimpiskā komiteja.

Svētdien, 29. augustā, notikušajās sacensībās Tokijā Apinis ieņēma ceturto vietu F-52 veselības klasē. Tomēr pirmdien, 30. augustā, saņemta informācija, ka bronzu izcīnījušais Indijas sportists Vinods Kumars startējis nepareizā medicīniskajā klasē un viņa rezultāts ir anulēts.

Līdz ar to Apinis ticis pie bronzas Tokijas paralimpiskajās spēlēs. Latvijas titulētā paralimpieša rezultāts bija 19,54 metri.

Apinis ir četrkārtējs paralimpisko spēļu čempions un godalgotākais sportists Latvijā. Viņa paralimpiskais rekords diska mešanā ir 21 metrs, ko viņš sasniedza 2012. gada Londonas paralimpiskajās spēlēs.

2016. gada paralimpiskajās spēlēs Riodežaneiro Aigars Apinis izcīnīja zelta medaļu diska mešanā, 2012. gada paralimpiskajās spēlēs Londonā – zelta medaļu lodes grūšanā un sudraba medaļu diska mešanā. 2008. gadā Pekinā viņš izcīnīja zelta medaļu diska mešanā un sudraba medaļu lodes grūšanā. Savukārt 2004. gadā paralimpiskajās spēlēs Atēnās viņš izcīnīja zelta medaļu diska mešanā, bet 2000. gadā Sidnejas paralimpiskajās spēlēs – bonzas medaļu lodes grūšanā un bronzas medaļu diska mešanā.

Paralimpiskās spēles Tokijā notiek no 24. augusta līdz 5. septembrim. Līdz šim tās Latvijai bijušas notikumiem un piedzīvojumiem bagātas. Rihards Snikus ar zirgu "King of the Dance" izcīnīja sudraba medaļu paraiejādē. Sudraba medaļu diska mešanā izcīnīja arī vieglatlēte Diāna Dadzīte, pārspējot savu personīgo rekordu. Savukārt Latvijas peldētājs Jurijs Semjonovs S8 klasē 100m peldējumā uz muguras izcīnīja vietu finālā, un tur ieguva 8. vietu. Bet jaunā sportiste Baiba Rorbaha vālītes mešanas sacensībās sasniedza personīgo rekordu.