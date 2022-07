Atceļā no pasaules čempionāta vieglatlētikā aizbēgusi Kubas olimpisko spēļu medaļniece

Atceļā no ASV notikušā pasaules čempionāta vieglatlētikā no Kubas delegācijas aizbēgusi diska metēja Jaime Peresa, kura vēl pirms trim gadiem kļuva par pasaules čempioni, bet pērn Tokijas olimpiskajās spēlēs izcīnīja bronzu.

Peresa no delegācijas aizbēgusi Maiami lidostā, kur bija pārsēšanās, lai pēcāk atgrieztos Kubā. 31 gadus vecās sportistes pazušana notikusi vien dažas dienas pēc tam, kad to pašu izdarīja arī 19 gadus vecā šķēpmetēja Jiselina Baljara. Zīmīgi, ka arī viņa to izdarīja pārsēšanās laikā Maiami, taču vēl ceļā uz pasaules čempionātu.

Peresa tika uzskatīta par vienu no pasaules čempionāta favorītēm, kura uz ASV devās aizstāvēt savu čempiones titulu. Beigās gan nācās samierināties ar septīto vietu.

Vienā dienā ar Peresu savas valsts delegāciju pameta arī komandas fizioterapeits Karloss Gonsaless.

Kubas varasiestādes šādu rīcību nodēvējušas par nopietnu nedisciplinētību.

Tiesa, Kubas sportistiem jau ir sena vēsture ar aizbēgšanu no savas komunistiskās valsts, īpaši brīžos, kad tiek startēts ārzemēs. Šobrīd šāda rīcība turklāt ir vēl biežāka, jo Kubā ir ekonomiskā krīze. Piemēram, šogad no valsts aizbēga grieķu-romiešu cīkstonis Ismaels Borrero, kurš 2016. gadā Riodežaneiro kļuva par olimpisko čempionu. Tāpat rīkojās arī Tokijas olimpisko spēļu vicečempions tāllēkšanā Huans Migels Ekevarrija.

Kuba šos atlētus jau apsūdzējusi mantkārībā, taču tas atstājis zināmu iespaidu arī uz šīs valsts sportiskajiem rezultātiem, jo tā nupat aizvadīja savu sliktāko pasaules čempionātu vieglatlētikā, netiekot ne pie vienas medaļas.