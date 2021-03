Atvērta reģistrācija 'Rimi' Rīgas maratonam, kurš šogad norisināsies bez masu starta

Marta izskaņā, tieši piecus mēnešus pirms pasākuma, tiek atklāta reģistrācija 31. "Rimi" Rīgas maratonam, kurš šogad norisināsies vasaras beigās – 28. un 29. augustā. Kā ierasts, 28. augustā notiks Bērnu diena un Ģimeņu skrējiens, savukārt 29. augustā jaunajās trasēs ar startu pie Brīvības pieminekļa dosies maratona, pusmaratona, 10 km un 5,5 km dalībnieki. Organizatori jau tagad paredz, ka pulcēšanās ierobežojumi joprojām saglabāsies, tāpēc 31. "Rimi" Rīgas maratonu plāno rūpīgi bez masu starta un ar ierobežotu dalībnieku skaitu, lai tiktu ievēroti visi epidemioloģiskās drošības pasākumi, ziņo pasākuma organizatori.

"Pieņemam, ka nākamos piecus mēnešus lielas pārmaiņas Latvijas covid-situācijā nav gaidāmas. Pat ja ierobežojumi tiks mīkstināti un atļautas sacensības ārā, maskas, distancēšanās un roku dezinfekcija saglabāsies," savu pārliecību pauž Rimi Rīgas maratona direktors Aigars Nords.

"Rēķinoties ar jauno kārtību, tomēr vēlamies skrējējiem dot iespēju izskriet savu distanci klātienē, izbaudot Rīgu un jaunās trases ar startu pie Brīvības pieminekļa un finišu 11. novembra Krastmalā. Bez masu starta, bez pulcēšanās, tomēr klātienē. Sabiedrība ir emocionāli nogurusi no pandēmijas, tāpēc mums, pasākumu nozarei jāmācās veidot jauna formāta notikumi, kuri var norisināties droši arī klātienē," skaidro Nords.

""Rimi" viena no galvenajām prioritātēm ir rūpes par veselīgu dzīvesveidu. Regulāri paplašinot gan veselīgās pārtikas sortimentu, tostarp arī "Rimi labākai dzīvei" programmā iekļautos produktus, mēs ik gadu priecājamies arī izkustēties svaigā gaisā un atbalstīt galveno skriešanas notikumu – "Rimi" Rīgas maratonu. Šogad galvenais izaicinājums maratona organizatoru komandai bija nodrošināt drošu pasākuma organizāciju visiem dalībniekiem, ar ko viņi lieliski tika galā, ņemot vērā visus epidemioloģiskos nosacījumus. Mudinu visus aizdomāties par veselīgāka dzīvesveida iekļaušanu ikdienā un pievienoties "Rimi" Rīgas maratonam," aicina "Rimi Latvia" valdes priekšsēdētājs Valdis Turlais.

Bez masu starta

"Rimi" Rīgas maratons šogad plāno jauna veida startus visas dienas garumā, kas izslēgs pulcēšanos. Katras distances starts norisināsies vairākas stundas, startu ik pa piecām sekundēm dodot diviem līdz četriem skrējējiem. Starta zona būs ierobežota tikai skrējējiem, un starta koridoros tiks ievērota divu metru distance.

Saņemot starta numuru, dalībniekiem būs norādīts konkrēts starta brīdis, kurā jāierodas un jādodas savā distancē. Tādējādi ir iespējams aprēķināt precīzu dalībnieku skaitu, cik varēs droši piedalīties "Rimi" Rīgas maratonā. Attiecīgi katras distances dalībnieku skaits būs limitēts.

Vienlaikus, ņemot vērā Covid-19 izplatības neprognozējamību, "Rimi" Rīgas maratons jaunajos norises datumos var būt arī virtuāls un noteikti tiks pielāgots 28.-29. augustā noteiktajiem spēka esošajiem publisko pasākumu ierobežojumiem.

Reģistrācija "Rimi" Rīgas maratonam

No šodienas iespējams reģistrēties "Rimi" Rīgas maratona 42,195 km distancei, pusmaratonam, 10 km, 5,5 km un Ģimeņu skrējienam oficiālajā maratona mājaslapā www.rimirigamarathon.com. Reģistrācija būs atvērta līdz 15. augustam vai dalībnieku limita sasniegšanai atsevišķās distancēs. Savus starta numurus ar norādīto starta laika brīdi dalībnieki saņems 1. augustā.

Dalībnieki, kuri 2020. gada vasarā savu dalību pārcēla uz 2021. gadu, e-pastā saņems bezmaksas pārreģistrācijas kodu. Pārējiem dalībniekiem reģistrācija līdz 1. jūnijam par izdevīgāku dalības maksu. Reģistrācija Bērnu dienas mazajām distancēm bērniem līdz 12 gadu vecumam tiks uzsākta 1. jūnijā. Savukārt par Latvijas Skolu kausa norisi un iespēju atsevišķām distancēm reģistrēties par samazinātu dalības maksu detalizēti tiks ziņots aprīlī.

Gatavošanās maratonam

"Rimi" Rīgas maratona organizatori aicina dalībniekus gatavoties maratonam un aktīvi izmantot gan virtuālā Skriešanas kluba treniņu programmu, gan arī izaicinājumus, kuri motivē kustēties ikdienā. Un vienlaikus reizi no reizes notestēt savu fizisko formu virtuālajos mačos. Tuvākie jau aprīļa sākumā – no 5. līdz 11. aprīlim "Run for Future by Neste" starptautiskajās sacensībās būs iespēja izskrieties kopā ar Eiropas labākajiem atlētiem un ikdienā ieviest kādu videi draudzīgu ieradumu.

Vairāk informācijas www.rimirigamarathonvc.com. Savukārt ierastajos maija datumos 15.-16. maijā "Rimi" Rīgas maratons plāno jaunu hibrīd-veida notikumu, par kuru tiks ziņots drīzumā.