Blaževičai NCAA finālsacensībās septiņcīņā sestā vieta pēc pirmajām četrām disciplīnām

Latvijas vieglatlēte Kristīne Blaževiča Ostinā notiekošajās Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) finālsacensībās septiņcīņā pēc pirmajām četrām disciplīnām ieņem sesto vietu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Teksasas Universitāte Ostinā studente Blaževiča 100 metru barjerskrējienā finišēja 13,47 sekundēs, kas deva septīto vietu un 1055 punktus. Augstlēkšanā latvietei par 1,72 metru augstumā novietotas latiņas pārvarēšanu bija dalīta trešā vieta un 879 punkti.

Turpinājumā lodes grūšanā padevās stabila metienu sērija (12,78-12,74-12,83) un pēdējais raidījums sezonas labākā rezultāta vērtē deva septīto pozīciju un 716 punktus. 200 metru sprintā Blaževiča finišēja 24,76 sekundēs un šajā disciplīnā bija 13. (909 punkti).

Pirms sestdien gaidāmās tāllēkšanas, šķēpa mešanas un 800 metru skrējiena Blaževiča ar 3559 punktiem ir sestajā pozīcijā no 24 startējušajām daudzcīņniecēm. Līdere ar 3840 punktiem ir Bolu štata universitātes studente Dženele Rodžersa, bet 165 un 175 punktus atpaliek attiecīgi lietuviete Beatriče Juškevičūte no Vanderbiltu universitātes un Elija Džounsa no Dienvidkalifornijas Universitātes.

Blaževičai līdz labāko četriniekam ir 41 punkts, bet no pirmā trijnieka viņa atpaliek 106 punktus.

NCAA finālsacensībās startēs arī Rūta Kate Lasmane trīssoļlēkšanā. Iepriekšējos divos gados Blaževiča izcīnīja bronzu un bija 21.vietā, kamēr Lasmanei aizpērn bija piektā vieta, bet pērn - bronza.