Bukša pēc uzvaras Eiropas U-23 čempionātā: Šim panākumam esmu smagi strādājusi

Latvijas sprintere Sindija Bukša ļoti smagi gatavojusies, lai varētu svinēt uzvaru Eiropas U-23 čempionāta 200 metru skrējienā, pēc zelta godalgas iegūšanas teica vieglatlēte.

Bukša sestdien Zviedrijā tika kronēta par Eiropas U-23 čempioni 200 metru sprintā. Finālā viņa finišu sasniedza pēc 23,24 sekundēm, kas ir viņas šīs sezonas labākais rezultāts.

"Emocijas ir fantastiskas. Man pat trūkst vārdu, jo šī uzvara man nozīmē ļoti daudz. Es esmu tai smagi strādājusi. Protams, visas to ir darījušas. Zināju, ka man ir jāatnāk un jāpaņem medaļa, jo jutos to pelnījusi. Šajā vecuma grupā šī bija mana pēdējā iespēja to paveikt," sarunā ar Latvijas Vieglatlētikas savienību (LVS) teica Bukša.

"Tehniski skrējiens izdevās gandrīz pilnībā. Piestrādāt varētu pie beigām. Starts man izdevās ļoti labs - vispār šajā čempionātā man tas bija uzlabojies. Pirms sacensībām ar treneri pie tā strādājām. Pārējais skrējiens bija brīvs, bet konkurentes, cik pamanīju, bija saspringušas," norādīja Bukša.

Pēc sacensībām Bukša arī sacīja, ka ir pelnījusi zelta medaļu atzīmēt ar kādu glāzi vīna un šokolādi, jo iepriekš viņai no šīm lietām bija jāatsakās.

Bukša sestdien kļuva par devīto Latvijas vieglatlēti, kura spējusi Eiropas U-23 čempionātā gūt zeltu.