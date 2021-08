Caune pasaules U-20 čempionātā izcīna sesto vietu 3000 metru skriešanā

Latvijas Agate Caune pasaules U-20 čempionātā Nairobi ceturtdien izcīnīja sesto vietu 3000 metru skriešanā.

Viņa finišēja ar rezultātu deviņas minūtes un 45,26 sekundes.

Jau no sākuma vadošajā grupā bija visas Āfrikas skrējējas, trim eiropietēm veidojot otro grupiņu. Drīz vien no visām atpalika Burundi pārstāve, bet no Caunes un Somijas skrējējām atpalika poliete.

Četru vadošo sportistu grupā bija divas mājinieces, kā arī pa vienai Etiopijas un Ugandas skrējējai. Ugandietei Priskai Česangai atpaliekot, dubultuzvaru svinēja Kenijas skrējējas, kuras bija vadībā no paša distances sākuma.

Uzvarēja Terēzija Gateri, apsteidzot Zenu Jego. Trešā finišēja etiopiete Melknata Vudu (9:00,12), bet ceturtā - Česanga (9:03,44).

Caune, uzsākusi skrējienu pēdējā trijniekā, pēc trim veiktiem apļiem pakāpās uz septīto vietu, pēc sešiem apļiem uz īsu laiku bija sestā, šo vietu atkarojot 800 metrus pirms finiša un noturot līdz distances beigām.

Aiz Ilonas Mononenas no Somijas, kura finišēja piektā, Caune bija otra labākā Eiropas skrējēja.

Pamatsacensībās trīssoļlēkšanā iekļuva Latvijas sportiste Darja Sopova. Viņa kvalifikācijas sacensībās otrajā mēģinājumā aizlēca 13,03 metrus.

Pamatsacensību normatīvs bija 13,20 metri, taču to izpildīja tikai divas sportistes. Labāko rezultātu - 13,48 metri - sasniedza zviedriete Maja Oskaga, bet par centimetru tuvāk lēca spāniete Tesija Ebosele.

Sopovai pārējie divi mēģinājumi netika ieskaitīti, taču ar 13,03 metriem viņa ierindojās piektajā vietā 22 kvalifikācijas dalībnieču vidū.

Vienā no prestižākajām vieglatlētikas sacensību disciplīnām - septiņcīņā - ceturtdien ar 5997 punktiem uzvarēja Somijas sportiste Saga Vanninena, kura apsteidza Igaunijas sportisti Pipi Lotu Enoku (5746 p.) un ungārieti Sabinu Sūču (5674 p.).

Jau ziņots, ka Dmitrijs Ļašenko ceturtdien sasniedza pusfinālu 400 metru barjersprintā. Pusfināli norisināsies sestdien pēcpusdienas sesijā.

Iepriekš vesera mešanā Makars Korotkovs ieņēma 21.vietu.

Pasaules meistarsacīkstēs Latviju pārstāvēs arī Marta Marksa 100 metru barjerskriešanā, Lāsma Zemīte augstlēkšanā, Darja Sopova tāllēkšanā, Agate Caune un Kamilla Vanadziņa 1500 metru skriešanā.

Līdzi sportistiem kā treneri un apkalpojošais personāls devušies Juris Petrovičs, Ainis Raubišķis un Dmitrijs Miļkevičs.

Pasaules U-20 čempionāts vieglatlētikā norisināsies līdz svētdienai. Tajā startē gandrīz 1000 jauno atlētu no 116 valstīm. Covid-19 pandēmijas dēļ nepiedalās pasaules vieglatlētikas lielvalstu (ASV, Lielbritānijas, Austrālijas, Japānas, Vācijas), kā arī Ķīnas, Norvēģijas un Jaunzēlandes jaunie vieglatlēti.