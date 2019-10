Dramatiskais PČ fināls 110 metru barjerskrējienā - spānis Ortega tiek arī pie medaļas

Spānim Orlando Ortegam piešķirta bronzas medaļa pasaules čempionāta vieglatlētikā Dohā 110 metru barjerskrējienā kā godīgas spēles žests pēc tam, kad sportists sākumā finišēja piektais, taču viņu traucēja cits skrējējs, lēmusi sacensību žūrija.

Sacensību žūrija sākumā noraidīja Spānijas apelāciju par trešdienas rezultātiem 110 metru barjerskriešanas finālā, kurā uzvarēja amerikānis Grānts Holovejs. Ortega zaudēja iespēju izcīnīt medaļu pēc saskares ar jamaikieti Omāru Maklaudu, kurš, skrienot blakus celiņā, paklupa un krita.

Spānija aicināja skriet finālu vēlreiz vai ļaut Ortegam skriet vienam, vai arī piešķirt viņam vietu, kādā barjersprinteris atradās pirms sadursmes, kas arī tika izdarīts.

"Ņemot vērā, ka Maklauds traucēja Spānijas atlētam, žūrija apelāciju ir apmierinājusi un noteikusi, ka Orlando Ortega arī tiek piešķirta bronzas medaļa," teikts žūrijas lēmumā.

Tas bija jau otrais tāda veida lēmums Dohā pēdējo 24 stundu laikā. Polijas vesera metējs Vojcehs Novickis, kurš ieņēma ceturto vietu, tāpat kā trešajā vietā finišējušais ungārs Bence Halass tika pie bronzas, jo tika uzskatīts, ka Halass savā labākajā mēģinājumā esot skāris segumu ārpus mešanas apļa, kas jāuzskata par neieskaitītu mēģinājumu.

Our hot take for the day for #Doha19. The @iaaforg needs to rerun men's 110 hurdle final. Give gold to Grant Holloway and dq McLeod. Rerun it for everyone else as Ortega was screwed out of a medal. https://t.co/ueKKRJv07Z pic.twitter.com/J3Mt90jRSt