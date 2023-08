Drosmīgā Caune ar jaunu personīgo rekordu sasniedz pasaules čempionāta finālu 5000 metru skrējienā

Latvijas skrējēja Agate Caune trešdien Budapeštā pasaules čempionātā vieglatlētikā sasniedza 5000 metru distances finālu, izcīnot ceturto vietu pusfinālā.

Divos pusfinālos 40 sportistes cīnās par vietu finālā, no katra pusfināla izšķirošo skrējienu sasniedzot labākajām astoņām.

19 gadus vecā valmieriete jau skrējiena sākumā uzņēmās distances vadību un palielināja savu pārsvaru, kas pēc pusdistances pārsniedza 20 sekundes. Pēdējos trīs apļos sekojošās skrējējas pakāpeniski samazināja latvietes pārsvaru.

Noslēdzošajā aplī vadību neizdevās noturēt, tomēr finišs 15 minūtēs un 0,48 sekundēs ļāva par 3,37 sekundēm labot personīgo rekordu un iekļūt sestdien gaidāmajā finālā. Šajā pusfinālā uzvarēja kenijiete Beatrise Čebeta, kura finišēja 14 minūtēs un 57,70 sekundēs, divas sekundes simtdaļas atpalika etiopiete Gudafa Cegaja, bet 2,4 sekundes zaudēja Kenijas skrējēja Margareta Čelimo Kipkemboi.

Double European U20 champion making an impact at the #WorldAthleticsChamps! 🫡

She only turned 19 earlier this month! pic.twitter.com/t1McJzejXM

— European Athletics (@EuroAthletics) August 23, 2023