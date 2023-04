Nepilngadīgai vieglatlētei organismā atrastas aizliegtas vielas, ziņo LTV

Kādai "Arkādijas" sporta skolas vieglatlētei organismā konstatēta aizliegtu vielu klātbūtne, liecina Latvijas Televīzijas rīcībā esoša informācija.

Sportistes rezultāti jau krietnu laika sprīdi šķituši aizdomīgi vietējiem vieglatlētikas speciālistiem. Sportistes identitāti LTV pagaidām neatklās.

Sportistes trenere ir pieredzējusī Ludmila Olijare, kuras vārds līdzās dopinga lietošanā pieķertiem sportistiem izskanējis ne pirmo reizi. Olijare no intervijas ar LTV atteicās, paskaidrojot, ka visus paskaidrojumus viņa sniedz tikai atbildīgajām institūcijām, bet kā trenere nevar atbildēt par to, ko audzēkņi dara ārpus treniņiem. Lai gan sākotnēji piekrita, vēlāk no intervijas atteicās arī Latvijas Antidopinga birojā.

Intervijai kameras priekšā sākotnēji piekrita arī Latvijas Vieglatlētikas savienības (LVS) ģenerālsekretārs Dmitrijs Miļkevičs, taču vēlāk pārdomāja un no sarunas atteicās.

LVS mājaslapā Olijares audzēkņu sarakstā atrodams arī barjersprintera Kristapa Sietiņa vārds - 2019. gada jūlijā viņa organismā konstatēja aizliegtu vielu klātbūtni. Dažus mēnešus iepriekš, tobrīd 26 gadu vecumā, Sietiņš pirmoreiz piedalījās Eiropas čempionātā telpās. Pēc aizliegto vielu konstatēšanas sportists saņēma četru gadu diskvalifikāciju, kura noslēgsies 2023. gada jūlijā. Olijares līdzatbildību Sietiņš kategoriski noliedza un uzsvēra, ka speciāliste palīdzējusi vien ar padomu skriešanas tehnikas pilnveidē un nemaz nav uzskatāma par pilntiesīgu viņa treneri.

"Aizliegtās vielas manā ķermenī nonāca pašrocīgi, mēģinot izārstēt cirkšņa traumu," teica Sietiņš. "Esmu vienmēr apzinājies savu vainu, tāpēc nekad neesmu izmantojis iespēju pārsūdzēt Antidopinga aģentūras lēmumu."

Aizliegtās vielas nandrolona klātbūtni 2001. gadā konstatēja arī Olijares dēla barjersprintera Staņislava Olijara organismā. Vielas klātbūtne organismā atspēkota netika, bet no diskvalifikācijas izdevās izvairīties juridiskā ceļā.

LTV ir zināms, ka Olijares vārds ir atrodams arī "Athletics Integrity Unit" melnajā sarakstā. Tā ir Starptautiskās Vieglatlētikas federācijas dibināta organizācija, kas izmeklē dažāda veida iespējamus pārkāpumus, tai skaitā arī antidopinga jomā. Tomēr oficiāli ierobežojumi trenerei nav piemēroti, un Olijare ikdienā strādā ar jauniešiem Rīgas pašvaldības sporta skolā "Arkādija".

Ja izmeklēšanas gaitā tiks konstatēta arī treneres vai sporta skolas vadības līdzatbildība, vienīgās iespējamās soda sankcijas ir diskvalifikācija.