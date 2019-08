Olimpiskais čempions Rudiša cieš autokatastrofā Kenijā

Divkārtējais olimpiskais čempions vieglatlētikā kenijietis Deivids Rudiša nedēļas nogalē bez savainojumiem ticis sveikā autoavārijā Kenijas galvaspilsētā Nairobi, ziņo Lielbritānijas raidorganizācija (BBC).

Divkārtējais olimpiskais čempions 800 metru skriešanā Rudiša "pateicas visvarenajam dievam par dzīvības dāvanu" pēc izdzīvošanas autoavārijā viņa dzimtajā Kenijā, ziņo BBC.

Sportists ar savu auto naktī brauca pa Nairobi – Kisumu lielceļu, dodoties mājup uz Kilgorisu Rietumkenijā, kad pārsprāga riepa un braucamais pieri pierē sadūrās ar maršruta autobusu, kurš bija ceļā no Kisī uz Nairobi.

"Man viss kārtībā, un neesmu savainots," savā "Twitter" kontā steidza paziņot skrējējs. "Paldies jums par jūsu lūgšanām!"

Thanking the Almighty God for the gift of life.Saturday night around 1030Hrs I survived a tragic road accident at Keroka on my way home to Kilgoris after a head on collision with a bus plying Kisii Nairobi Route. I am fine with no injuries! Thank you 🙏🏻 for your prayers. pic.twitter.com/RZdwemLwXG