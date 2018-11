Atkārtoti pārbaudot 2012. gada Londonas Olimpisko spēļu laikā sportistiem ņemtās dopinga analīzes, sporta karjeru jau noslēgušās Latvijas tāllēcējas Inetas Radevičas analīzēs konstatēta aizliegto preparātu klātbūtne. Saskaņā ar Vieglatlētikas integritātes vienības ("Athletics Integrity Unit") publiskās informācijas politiku 2018. gada 22. novembrī Inetai Radevičai noteikta sportistes darbības pagaidu pārtraukšana, liedzot piedalīties sacensībās līdz Starptautiskās Olimpiskās komitejas (SOK) tālākai lietas izskatīšanai.

Latvijas Vieglatlētikas savienības valde ir apstiprinājusi Inetas Radevičas 2018. gada 27. novembra iesniegumu ar lūgumu atbrīvot no valdes priekšsēdētajas jeb prezidentes amata pienākumu pildīšanas. Turpmāk valdes priekšsēdētāja funkcijas pildīs Latvijas Vieglatlētikas savienības viceprezidenti Andris Smočs un Jānis Upenieks, kuriem ir tiesības pārstāvēt biedrību atsevišķi.

"Visa mana darbība Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidentes amatā vienmēr ir bijusi vērsta tikai uz vienu mērķi – palīdzēt stiprināt, attīstīt un popularizēt Latvijas vieglatlētiku, atvieglot dzīvi sportistiem un treneriem. Viņi, neskatoties uz milzu grūtībām, pašaizliedzīgi turpina strādāt – audzina veselīgu paaudzi ar stipru raksturu un nes Latvijas vieglatlētikas vārdu pasaulē. Gandrīz divu gadu laikā, strādājot Latvijas Vieglatlētikas savienībā, man kopā ar savienības valdi un kolēģiem ir izdevies paveikt būtiskus darbus, piesaistīt jaunus atbalstītājus, ieviest bērnu un jauniešu programmas, ko ir svarīgi turpināt. Ņemot vērā izveidojušos situāciju, lai realizētu iesāktos projektus un nepakļautu Latvijas Vieglatlētikas savienību nekādiem riskiem, es esmu pieņēmusi lēmumu atkāpties no Latvijas Vieglatlētikas savienības prezidentes amata." teikts Inetas Radevičas izplatītajā paziņojumā.

Vieglatlētikai es esmu veltījusi visu savu mūžu, man rūp šī sporta veida nākotne Latvijā, kā arī Latvijas Vieglatlētikas savienības darba veiksmīga attīstība sadarbībā ar Eiropas un pasaules vieglatlētikas organizācijām. Es atbalstu "Fair Play" principus un esmu pārliecināta, ka Latvijas Vieglatlētikas savienībai ir jābūt tai institūcijai, kura demonstrē visaugstākos ētikas standartus un vislielāko neiecietību pret aizliegtu vielu lietošanu sportā. Ņemot to vērā, mans pienākums šajā situācijā ir pašai vadīties no šiem ētikas standartiem un atkāpties no savienības prezidentes amata. Neskatoties uz to, ka apzināti neesmu lietojusi aizliegtas vielas, man ir jāuzņemas atbildība par notikušo un attiecīgi jārīkojas. Mans lēmums nav viegls, bet izsvērts un pārdomāts. Es turpināšu būt aktīvs Latvijas sporta sabiedrības loceklis un ceru, ka nākotnē spēšu būt noderīga sportam un palīdzēt Latvijas vieglatlētikai," uzsver Radeviča.

Sportistes karjeru Radeviča noslēdza pēc 2012.gada Londonas olimpiskajām spēlēm, kurās viņa palika ceturtā, par vienu centimetru atpaliekot no bronzas medaļas pozīcijas.

Karjeras rekordu Radeviča sasniedza 2010. gada Eiropas čempionātā kurā uzvarēja ar jaunu Latvijas rekordu – 6,92 m. Nākamajā gadā pasaules čempionātā viņa izcīnīja bronzas medaļu (6,76 m).