Samoilovs: vajadzēja vienu spērienu, lai saņemtos un spēlētu kā agrāk

Latvijas pludmales volejbola duetam Aleksandram Samoilovam/Jānim Šmēdiņam vajadzējis pamatīgu spērienu, lai izkļūtu no neveiksmju joslas, kas viņus pavadījusi šīs sezonas gaitā.

Aizvadītajā nedēļas nogalē Pasaules tūres četru zvaigžņu posmā Maskavā Samoilovs ar Šmēdiņu uzvarēja, taču Samoilovs pārpūlēja sitamās labās rokas plecu. Tāpēc pirms debijas Jūrmalas stadionā kopā ar ASV duetu Patersons/Badingers Latvijas duets divas dienas atpūtās.

"Bija daudzas spēles. Es it kā esmu pieradis, ka servē pa mani, bet bija diezgan vēss, un es diezgan daudz servēju gremdservi, kaut parasti iztieku ar planējošo servi. Tāpēc plecam sanāca dubulta slodze, un pēc pusfināla vienā brīdī tā sāpēja, ka nevarēja pacelt roku," pastāstīja Samoilovs. "Domāju, ka man muskulis bija sadzīts tik ciets vai nervs bija nedaudz iekaisis."

Sonogrāfijas rezultāti bija iepriecinoši - "maza tūska no pārslodzes". Tas nozīmē, ka Jūrmalā trīskārtējie Pasaules tūres uzvarētāji sezonas kopvērtējumā spēlēs.

Pirms diagnostikas pasākumiem Samoilovs/Šmēdiņš paspēja gan patrenēties sacensību vietā, gan pārstāvēt Latviju pirmsturnīra preses konferencē.

"Amerikāņi Čeiss Badingers un Keisijs Patersons šodien mūsu kopīgajā treniņā centrālajā laukumā izskatījās tā, kā cilvēkiem jāizskatās pēc 16 stundu gara pārlidojuma," debiju šā gada smilšu laukumā komentēja Samoilovs. "Bija lēni, bet mēs arī divas dienas neko nebijām darījuši. Es teicu Jānim Šmēdiņam: "Patrenējamies ar amerikāņiem! Viņi būs noguruši, un arī man vajag paspēlēt tādā vieglākā režīmā." Bijām līdzvērtīgi treniņu partneri. Vieglā tempā bišķiņ izkustējāmies, paspēlējām un savā starpā pajokojām, jo mums ar Keisiju ir labas attiecības - esam labi pazīstami. Viens otram nekādus īpašos slepenos ieročus gan neizrādījām."

Samoilovs atzinīgi izteicās par latviešu izcelsmes amerikāni, kurš iepriekš bija pazīstams kā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētājs: "Čeiss ir ļoti progresējis, salīdzinot ar pagājušo gadu. Viņam ir ļoti labs lēciens. Līdz ar to viņam bloks varbūt nav tik tehnisks, bet augstums ir labs. Arī uzbrukumā, ja viņam labi piespēlē, viņš man šodien vienreiz pārsita pāri blokam. Pateicoties savam lēcienam, viņš arī danku konkursā NBA ir piedalījies. Spēlē viss būs pavisam savādāk. Tas nav kā treniņā. Varbūt esi no servju uzņemšanas nedaudz izsists, arī bloka augstums ar laiku tiek ietekmēts. Jo vēlāk uzlec blokā, jo ilgāk viņš skatās, kur ir bloks, un nolaiž bumbu zemāk. Tomēr viņi ar Patersonu ir vieni no galvenajiem pretendentiem uz uzvaru Jūrmalā. Amerikā viņi divas nedēļas spēlēja (Volejbola profesionāļu asociācijas (AVP) "Pro Beach" volejbola tūrē), vienā no turnīriem (Hermozabīčā) uzvarēja, otrā (Manhetenbīčā) - spēlēja finālā."

Mājinieku priekšrocības ir spēlēt lielo tribīņu priekšā centrālajā laukumā, kā arī ietekmēt potenciālo pretinieku atrašanos tajā pirms sacensībām.

"Spēlējām centrālajā laukumā. Zinām, ka visas spēles būs centrālajā laukumā. Tāpēc treneris teica, lai nevienu citu tajā nelaižam, lai pretinieki nepierod pie centrālā laukuma, bet paši esam ieinteresēti, lai varam pierast pie laukuma un tribīnēm," kā pārvērst Jūrmalas stadionu par priekšrocībām, stāsta volejbolists. "Mums ļoti paveicās Maskavā, ka pieci mači bija centrālajā laukumā. Tur mūs ielika pirmajā kārtā pret spāņiem, tad pret abiem Krievijas duetiem, un arī pusfināls un fināls pret brazīliešiem bija centrālajā laukumā. Tāpēc mums atmosfēra ar tribīnēm tagad ir pierastāka, un negribas iet pludmalē, kur ir plašums."

Maskavā pēc bālas sezonas pirmās daļas, kurā augstākā izcīnītā vieta Pasaules tūres posmos bija dalīta piektā, latvieši pirmoreiz šogad nokļuva līdz izšķirošajām spēlēm, finālā ne mirkli nedodot cerības uz uzvaru olimpiskajam čempionam brazīlietim Alisonam Seruti un viņa partnerim Alvaru Filju. Tik azartiski Latvijas pāris sen nebija redzēts darbojamies laukumā.

"Maskavā nospēlējām trīs - četrus labākos mačus sezonā. Beidzot viss sanāca," skaidro volejbolists. "Mums bija nopietna saruna ar Jāni un ar mūsu menedžeri Edgaru Buļu tieši pirms brauciena uz Maskavu. Edgars bija iniciators un kārtīgi mums sadeva iekšā. Izrunājām arī viens ar otru kādas lietas. Aizbraucām uz Maskavu ar svaigām smadzenēm un jaunām emocijām. Vajadzēja vienu spērienu, lai sakratītos un laukumā darītu to pašu, bet bišķiņ emocionālāk, jautrāk, draudzīgāk."

Kopā ar otru Latvijas duetu Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs Samoilovs ar Šmēdiņu pieskaitāmi galvenajiem favorītiem, it sevišķi pēc Maskavas sacensībām.

"Lielu spiedienu nejūtu, ja esam favorīti. Vienkārši spēlējam," daudz par sev iedalīto lomu Samoilovs nesatraucas. "Katrs mačs sākas ar 0:0, un jāspēlē uz maksimumu. Ja skatāmies, ka trīs zvaigžņu sacensības varbūt nav tik liels turnīrs, bet olimpiskajā reitingā labāko četrinieks Jūrmalā jau ir 420 punkti, kas ir vairāk nekā mums vidēji līdz šim. Par pirmo vietu ir 600 punktu - kā jau minēju, tikpat, cik par uzvaru Eiropas čempionātā. Ja tiekam četriniekā, tas jau būs posms, ko varēs ieskaitīt olimpiskajā atlasē. Tajā vērā tiek ņemti 12 labākie posmi, un ceturtā vieta te ir labāka nekā devītā vieta četrzvaigžniekā."

Tikmēr arī Mārtiņam Pļaviņam savainotā potīte par sevi liek manīt arvien mazāk. Pļaviņš apliecināja, ka otrdien centrālajā laukumā Jūrmalas pludmales volejbola stadionā Majoros abi ar Edgaru aizvadīja divus treniņus, kopā šonedēļ - jau trīs, un sajūtas bijušas daudz labākas nekā Eiropas čempionātā pirms divām nedēļām. Trešdien pārim bija atpūta. "Jau var paskriet un aizsardzībā pacīnīties garākos gabalos. Kreisā kāja vēl ir sapampusi, bet cīnīsimies."

Abiem spēcīgākajiem Latvijas duetiem sacensības sāksies piektdien. Jūrmalā spēlēs arī Samoilova jaunākais brālis Mihails, kurš pamatturnīrā iekļuvis kopā ar Aleksandru Soloveju, un Šmēdiņa vecākais brālis Toms, kurš kvalifikācijā izies laukumā kopā ar Haraldu Regžu.