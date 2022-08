Šķēpmetēji Gailums un Štrobinders iekļūst EČ finālā

Latvijas šķēpmetēji Patriks Gailums un Rolands Štrobinders piektdien, 19. augustā, Minhenē iekļuva Eiropas čempionāta finālsacensībās, bet Gatiss Čakšs nepārvarēja kvalifikāciju.

Šķēpmešanā kvalifikācijas robeža bija 83,50 metri, bet to nesasniedza neviens no sportistiem. Līdz ar to finālam kvalificējās 12 labākie.

Gailums ar rezultātu 77,55 metri pirmajā grupā ieņēma trešo vietu, bet Štrobinders ar rezultātu 77,33 metri bija piektais. Gailums šajā sezonā sasniedza savu personisko rekordu 83,65 metri, bet Štrobindera sezonas labākais rezultāts ir 80,91 metrs.

Otrajā grupā startēja Latvijas šķēpmetējs Gatis Čakšs, kurš Laima slimības dēļ šogad nedevās uz pasaules čempinātu ASV. Tomēr arī Eiropas čempionāts viņam nebija veiksmīgs, vienīgajā ieskaitītajā metienā šķēpu raidot 74,63 metru tālumā.

Kvalifikācijas sacensību kopvērtējumā Gailums bija septītais, Štrobinders - devitais, bet Čakšs palika 17. vietā 23 sportistu konkurencē.

Eiropas čempionāta šķēpmešanas finālsacensības Minhenē risināsies svētdien, 21. augustā, pulksten 20:50 pēc Latvijas laika.