Soļotājs Rumbenieks kvalificējies pasaules čempionātam, uz to dosies ar augstiem mērķiem

Latvijas vadošais soļotājs Arnis Rumbenieks ir kvalificējies augustā gaidāmajam pasaules čempionātam Budapeštā, turklāt uz to dosies ar augstākiem mērķiem nekā ierasts, ziņo sportista pārstāvis Ivars Bācis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Martā Rumbenieks sacensībās Slovākijā ar nosaukumu "Dudinska 50" kļuva par Latvijas čempionu 35 kilometru distancē, to veicos divās stundās 39 minūtēs un 18 sekundēs. Starp visiem 60 dalībniekiem viņš ierindojās 20. vietā, bet martā tas viņam bija 19. Latvijas čempiontituls.

Savukārt ceturtdien Starptautiskā Vieglatlētikas federācija paziņoja, ka Rumbenieks ar martā sasniegto rezultātu ir kvalificējies pasaules čempionātam, kas no 19. līdz 27. augustam notiks Ungārijas galvaspilsētā Budapeštā.

"Neesmu atmetis cerību startēt pasaules čempionātā arī 20 kilometru distancē. Līdz tam man vēl ir divi starti, tātad divas iespējas krāt punktus. Vispirms 9. jūnijā ir Latvijas čempionāts un Sudraba līmeņa sacensības Alītā," pauda Rumbenieks. "Līdz šim pozitīva iezīme, ka māku iet stabili, proti, pirmkārt, nav strauju kritumu, un, otrkārt, nav arī tiesnešu aizrādījumu. Līdz ar to noteikti jūtos drošāk ar katru reizi, varu kāpināt ātrumu, iet droši vadošajā grupā un nebaidīties."

"Uz pasaules čempionātu braukšu ar augstākiem mērķiem kā līdz šim. Viens no tiem būtu Latvijas rekords 35 kilometros. Vietu ziņā – atkārtot 2019. gadā pasaules čempionātā Dohā iegūto 21. vietu, šobrīd tas būtu ļoti liels izaicinājums, ja ņem vērā, ka iepriekš specializējos uz 50 kilometriem un nākas pielāgoties īsākām distancēm, kas prasa lielāku ātrumu, kas ir pretēji tam, kā ir fizioloģiski iekārtots, jo ar vecumu pieaug izturība, bet ātruma īpašības krītas. Visādi var sakrist, jo arī Dohā no manis neviens negaidīja 21. vietu, bet tomēr to izcīnīju. 35. vieta būtu tā, ar kuru būtu apmierināts," sacīja 35 gadus vecais sportists.