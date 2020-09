Šīs nedēļas nogalē TV ekrānos pirmizrādi piedzīvos dokumentālā filma "The Life and Trials of Oscar Pistorius" par slaveno parasportistu Oskaru Pistoriusu no Dienvidāfrikas Republikas, ziņo medijs ESPN.

Covid-19 radītās pandēmijas apstākļos "ESPN Films" kārtīgi pastrādājusi pie projekta "30 for 30 Documentaries", kas savā arhīvā tur arī nu jau slaveno "Last Dance" filmu, kuras galvenais varonis ir Maikls Džordans.

Šī projekta laikā plašākai sabiedrībai bija iespēja vērot arī filmas "LANCE", "Be Water", "Long Gone Summer", bet šīs nedēļas nogalē tām pievienosies arī "The Life and Trials of Oscar Pistorius".

Filmas režisors ir Lielbritānijas Kino un televīzijas mākslas akadēmijas (BAFTA) balvas ieguvējs Daniels Gordons, bet to producējis Amerikas Kinoakadēmijas balvas ieguvējs Džons Batseks.

"The Life and Trials of Oscar Pistorius" stāsts ir par Dienvidāfrikas Republikas vieglatlētu Pistoriusu. Jau kopš 11 mēnešu vecuma Pistoriusam nebija kāju zem ceļgala locītavas, taču sportista neatlaidība un cīņasspars iedvesmoja nevien viņa tautiešus, bet arī sporta līdzjutējus visā pasaulē.

Lai arī ārsti prognozēja, ka Oskars Pistoriuss nekad nevarēs staigāt, viņš pierādīja pretējo un karjeras laikā vairākkārt startēja kopā ar veseliem sportistiem.

Ar kāju protēzēm skrienošais Pistoriuss no sporta skatuves pazuda 2013. gadā, kad viņš savā dzīvesvietā nošāva draudzeni, par ko 2014. gada oktobrī sportists tika notiesāts uz pieciem gadiem cietumā.

Karjeras laikā dienvidāfrikānis T44 sporta klasē uzstādīja rekordus 100, 200 un 400 metru skrējienos.

2011 .gadā viņš kļuva par pirmo parasportistu, kurš piedalījies pasaules čempionātā. Gadu vēlāk viņš bija pirmais cilvēks, kurš olimpiskajās spēlēs piedalījies ar amputētu ķermeņa daļu.