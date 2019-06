Trīssoļlēcējam Misānam sestā vieta IAAF Izaicinājuma sacensībās Somijā

Latvijas trīssoļlēcējs Elvijs Misāns otrdien Somijā ierindojās sestajā vietā Starptautiskās Vieglatlētikas federāciju asociācijas (IAAF) Izaicinājuma sacensībās.

Trīssoļlēkšanā uzvaru guva ķīnietis Jamins Džu, kurš aizlēca 17,36 metru tālumā, bet paveica to ar spēcīga pavēja palīdzību. Tikmēr Misāns labākajā mēģinājumā aizlēca 16,20 metrus tālu, kas tikai par pieciem centimetriem atpalika no viņa sezonas labākā rezultāta, to latvietim uzstādot pirms nedēļas "Rīgas kausos".

Labāko lēcienu Misāns veica piektajā sērijā, bet pirms tam viņam padevās 14,10 un 15,91 metru tāli lēcieni. Savukārt trīs mēģinājumi otrdien palika neieskaitīti.

Tikmēr Francijā skrējēja Gunta Vaičule izcīnīja ceturto vietu 400 metru skrējienā "Meeting de Montreuil" sacensībās, lietainos laikapsstākļos finišējot pēc 53,01 sekundes.

Uzvaru tikmēr ar 51,64 sekundēm guva Kristīna Botlogetsve no Botsvānas.