Uz 'Gada sportista' balvu vieglatlētikā pretendē seši pasaules rekordisti

Starptautiskā Vieglatlētikas savienība ("World Ahletics" (WA)) starp "Gada sportista" balvas kandidātiem kopumā iekļāvusi sešu pasaules rekordistus, ziņo WA.

WA balvas pasniegšanas ceremonija tiešsaistē plānota 5.decembrī. Pirmdien WA publicēja desmit kandidātus vīru konkurencē, bet otrdien dāmas.

Kandidātus, kuri pretendēs uz "Gada sportista" balvu, izraudzījās vieglatlētikas eksperti no visiem pasaules kontinentiem. Tiesa, šī ir tikai pirmā balsojuma kārta.

Starp vīriem ir pasaules rekordists 5000, 10 000 metru un piecu kilometru skrējienā šosejā Džošua Čeptegei no Ugandas. Savā debijā viņš pasaules čempionātā pusmaratonā izcīnīja ceturto vietu.

Tāpat uz balvu kandidēs 1500 metru distances labākā rezultātā īpašnieks Timotijs Čerijots no Kenijas un lodes grūdējs no ASV Raiens Krausers, kurš ir nepārspēts desmit sacensībās un ar 22,91 metru sasniedzis trešo labāko rezultātu pasaulē.

Balvai izvirzīts vēl viens ugandietis Džeikobs Kiplimo, kurš pasaules čempionātā pusmaratonā izcīnīja uzvaru ar jaunu sacensību rekordu - 58 minūtes un 49 sekundes. Vēl no skrējējiem ir arī īso gabalu piekritējs Noa Lailss no ASV, kā arī barjerskrējēs no Norvēģijas Karstens Varholms (400 metru distancē uzrādījis otro visu laiku labāko rezultātu - 46,87 sekundes).

Desmitniekā iekļauts arī otrā tālākā šķēpmešanas rezultāta īpašnieks Johaness Veters no Vācijas, diska metējs Daniels Stals no Zviedrijas un kārtslēcējs Mondo Duplantis, kurš šogad laboja divus pasaules rekordus iekštelpās (6,17 un 6,18 metri), kā arī pārlēca 6,15 metru atzīmi ārtelpās, sasniedzot visu laiku labāko rezultātu.

Starp dāmām izraudzītas pasaulē labākā laika īpašniece 400 metru barjerskriešanā Femke Bola no Nīderlandes, 5000 metru skrējiena pasaules rekordiste Letesenbeta Gideja no Etiopijas, kā arī divreiz garākas distances skrējēja Sifana Hasana no Nīderlandes, kura stundas laikā noskrēja 18,930 metrus un uzstādīja jaunu pasaules rekordu.

Hasanai pieder arī Eiropas rekords 10 000 metru distancē - 29 minūtes un 36,67 sekundes, kas ir ceturtais visu laiku labākais rezultāts.

Tāpat sarakstā redzama arī divu pusmaratona pasaules rekordu īpašniece no Kenijas Peresa Jepčirčira, kura ir pasaules čempione šajā distancē. Starp kandidātiem ir arī viņas tautiete Feita Kipjegona (labākais rezultāts pasaulē 800 un 1000 metru skrējienos), 1500 metru distances labākā šīs sezonas rezultāta īpašniece Laura Muira no Lielbritānijas, Helēna Obiri no Kenijas (labākais rezultāts pasaulē 3000 metros), kā arī skrējējas Elaina Tompsone-Heraha no Jamaikas (labākais rezultāts 100 metros) un etiopiete Ababela Ješaneha - pasaules rekordiste pusmaratonā.

Starp daudzajām skrējējām ielauzusies arī venecuēliete Julimara Rohas, kura iekštelpās uzstādīja jaunu pasaules rekordu trīssoļlēkšanā - 15,43 metri. Viņa nav zaudējusi četrās iekštelpu un ārtelpu sacensībās pēc kārtas.

Uzvarētāji tiks noskaidroti trīs kārtās. WA padome un "WA Ģimenes" biedri savas balsis nodos ar e-pasta starpniecību, bet fani par saviem favorītiem varēs balsot WA sociālajos tīklos.

Balsošanā 50% ietekme būs WA padomei, bet atlikušos 50% uz pusēm sadalīs "WA Ģimenes" un fanu balsojums.

15.novembra pusnaktī noslēgsies balsojums par "Gada sportistu", bet labākie pieci no katra dzimuma iekļūs balošanas finālā. Uzvarētāji šajā nominācijā būs zināmi 5.decembrī.