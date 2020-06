'Vasaras mačos' sacentīsies leģendārās Redklifa un Prokopčuka

Piektdienas sākas Latvijas neformālais skriešanas čempionāts jeb "Vasaras mači", kura pirmajā posmā šajā nedēļas nogalē no 26. līdz 28. jūnijam visiem dalībniekiem tiek piedāvāts izskriet piecu, desmit vai 21 km distances. "Vasaras mačos" dalību apstiprinājušas titulētās gargabalnieces un bijušās sāncenses Jeļena Prokopčuka un ilggadējā pasaules rekordiste maratonā Pola Redklifa, ar kurām kopā skriet un spēkus pārbaudīt aicināti visi skriešanas mīļotāji. Reģistrēšanās skrējienam bez maksas iespējama "Rimi" Rīgas maratona skriešanas klubā un pieejama visas nedēļas nogales garumā, ziņo organizatori.

"Vasaras maču" pirmais posms ir "Rimi" Rīgas maratona virtuālā skriešanas kluba pirmās sacensības, kas pulcēs neierobežotu skaitu skriet-gribētāju no visas Latvijas un ārvalstīm. Reģistrējoties klubā, dalībnieki sacensības un izaicinājumus var izskriet jebkurā Latvijas (vai pasaules) vietā nedēļas nogales garumā, rezultātus un distances automātiski nolasot no viedtālruņiem, populārākajām skriešanas vietnēm un pulsometriem.

Tomēr vasaras maču ideja nav vis ātrums, bet gan izkustēšanās, veselīgs dzīvesveids un virtuāla kopā būšana, kas sakrātos kilometrus ļauj pārvērst vērtīgās balvās un medaļās.

"Vasaras maču" pirmajā posmā dalībniekiem kompāniju virtuāli sastādīs arī Latvijas sporta leģendas Sandis Ozoliņš un Kaspars Gorkšs, sporta dzīves organizatori Raimonds Elbakjans un Rimants Liepiņš, maratona ceremonijmeistars Mārtiņš Kapzems un citi.

Kopā ar Prokopčuku un Polu Redklifu, kas sacentīsies desmit kilometru distancē, dalību "Vasaras mačos" apstiprinājuši arī Latvijas maratona čempioni Karīna Helmane – Soročenkova un Dmitrijs Serjogins, kā arī vadošie garo distanču skrējēji Ilona Marhele, Jānis Višķers un citi.

Reģistrācija "Vasaras maču" 1. posmam

Reģistrēties "Rimi" Rīgas maratona skriešanas kluba skrējieniem un sacensībām bez maksas iespējams mājaslapā www.rimirigamarathon.com/skriesanasklubs. Kluba lielākā priekšrocība ir tā, ka skrējienu, treniņu un izaicinājumu uzskaitei varēs izmantot populārākās viedierīces un lietotnes, tādējādi nespiežot skrējējus mainīt savus skriešanas "gadžetu" lietošanas paradumus. Reģistrēties un skriet "Vasaras maču" 1. posmā iespējams līdz pat svētdienas 28. jūnija pusnaktij plkst. 23.59.

"Vasaras mači" trīs posmos

"Vasaras maču" pirmais posms norisināsies no 26. līdz 28. jūnijam, otrais posms no 31. jūnija līdz 2.augustam, savukārt trešais no 4. līdz 6. septembrim. Katra posma rezultāti, kurus virtuālā kluba vietne www.rimirigamarathon.com/skriesanasklubs automātiski augšupielādēs no dalībnieku viedierīcēm, divus labākos posmus summēs kopvērtējumā, nosakot ātrākos piecu km, desmit km un 21 km skrējējus.

Medaļas skrējienu dalībniekiem

Gan "Rimi" Rīgas maratona "Vasaras mačiem", gan Baltijas ceļa izaicinājumam maratona organizatori ir sarūpējuši īpašas medaļas, kuru autors ir Ziemeļvalstu un Baltijas gada labākā gleznotāja titula īpašnieks un "Purvīša balvai 2021" nominētais jaunais talants Jānis Šneiders. Viņa radītās medaļas katram "Vasaras maču" posmam un Baltijas ceļa izaicinājumam būs iespējams iegādāties Rimi Rīgas maratona online veikalā sākot no 29. jūnija.