3600 kilometri 186 stundās – latvietis Sprude izcīna bronzu pasaules čempionātā ultrariteņbraukšanā

No 15. līdz 23. jūlijam ultra riteņbraucējs Arvis Sprude piedalījās "Race Around Poland" sacensībās, kuras ietvaros tika noskaidrots pasaules čempions ultra distancē. Pievarot 3600 kilometru distanci 186 stundās un 28 minūtēs Sprude izcīnīja trešo vietu, vēsta Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Sākotnēji maršruts veda uz Tatru kalniem, kur braucēji saskārās ar lielu karstumu un tehniskiem nobraucieniem, bet pēc tam jau gar Baltijas jūru un gar Krievijas, Lietuvas, Baltkrievijas robežu atgriezās sacensību starta vietā Varšavā. Sacensību dalībnieki saskārās ne tikai ar trases sarežģītību, bet laikapstākļu izmaiņām – dienas varēja sasniegt +35 grādu karstumu un naktīs temperatūra nokristies līdz +8 grādiem pēc celsija.

"Jau pirms sacensību sākuma bija skaidrs, ka būs divi izteikti favorīti Rainers Šteinbergers, Džimijs Rons, kurš kļuva par sacesību uzvarētāju. Mums pārējiem dalībniekiem būs iespēja sadalīt trešo vietu. Pirmajā dienā veicu aktīvu pirmo trases posmu, lai pēc iespējas ātrāk vārētu sākt šķērsot Tatru kalnus, atstājot cīņu starp Raineru un Džimiju viņu pašu starpā, bet esot netālu, lai varētu jebkurā mirklī iesaistīties cīņā," stāstīja Sprude. "Sacensību piektajā dienā arī izdevās uz kādu laiku ierindoties otrajā vietā, bet risks pa nakti mainot savu miega plānu atstāja sekas uz nākamajām dienām, tāpēc esmu priecīgs, ka izdevās saglabāt trešo vietu, jo vēl pēdējā dienā pārsvars pār tuvāko sekotāju bija tikai 110 kilometru."

Savā karjerā Sprude uzvarējis sacensībās Itālijā "Giro Italia Non Stop" (2020), savukārt Eiropas ultra čempionātā izcīnījis 7.vietu. Viņš uzvarējis sacensībās "Race Around Poland" (2021), uzstādījis Pasaules rekordu WUCA "Highest Weekly Milage" (3023 km) (2021), Baltijas ultra čempionātā izcīnīta 2. vieta (2022), Latvijas ultra riteņbraukšanas čempions (2022), 2022. gada jūnija beigās kā pirmais sportists no Baltijas valsīm finišēja prestižajās ultra riteņbraukšanas sacensības "Race Across America" 6 vietā, uzstādījis Ginesa pasaules rekordu ar viss vairāk nobrauktiem kilometriem 7 dienās (3559km) (2022) un 2022 gada izskaņā uzstādījis jaunu Pasaules rekordu ar viss vairāk nobrauktiem kilometriem vienā sesijā uz specializēta trenažiera "Zwift" platformā.