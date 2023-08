'Baltic Chain tour' ievadā uzvar igaunis Ārms; Klismets finišē TOP 20

Piektdien ar 299 kilometru garo posmu no Tartu līdz Valgai sācies "Baltic Chain tour" daudzdienu velobrauciens. Uzvaru no atrāviena svinēja Igaunijas izlases riteņbraucējs Raits Ārms, savukārt labākais no latviešiem bija Kārlis Klismets, kurš pirms finiša aizmuka no lielās grupas un finišēja 20. vietā, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Baltic Chain tour" daudzdienu velobraucienā šogad iekļauti trīs posmi – pa vienam katrā no Baltijas valstīm. Tūre startēja Igaunijā ar teju 200 kilometru garu etapu no Tartu līdz Valgai. Sacensību distancē lielu kāpumu nebija, tomēr "odziņa" bija grants sektors 40 kilometrus pirms finiša. Uz starta izgāja kopumā 141 sportists no 25 komandām.

Galvenie favorīti pirmajā posmā bija – Tour of Estonia" etapā uzvarējušais vācietis Fillipo Fortins ("Maloja Pushbikers"), igauņi Martins Lāss, Raits Ārms un Normans Vahtra (Igaunijas izlase), Slovākijas čempions Matušs Stočeks ("ATT Investments"), pasaules U23 čempionāta 14. vietas ieguvējs Henrī Uhilgs ("Alpecin Deceuninck" attīstības komanda), 2014. gada pasaules junioru čempionāta medaļnieks Kristofers Skjerpings un citi. Latviju pārstāvēja nacionālā izlase ar kapteini Kristeru Ansonu priekšgalā, kā arī "Tartu 2024" komandas pārstāvis Alekss Krasts, kurš pirms nepilnas nedēļas sekmīgi startēja pasaules čempionātā.

Posma sākumā notika aktīva cīņa par iniciatīvu. Dienas atrāviens neaizgāja līdz pat otrajam starpfinišam. Aktīvs priekšā bija Alekss Krasts, kura uzdevums – nepieļaut bīstamus atrāvienus, vai būt iekšā tajos pašam. Īsi pirms otrā starpfiniša Krastam izdevās būt atrāviena grupā, tomēr uzreiz pēc starpfiniša, kurā uzvarēja igaunis Normans Vahtra, grupa līderus panāca

Drīz vien sekoja nākamais atrāviens – šorez bez latviešiem. Līderu grupā bija visu vadošo vienību braucēji, tostarp igaunis Raits Ārms, viņa tautietis no "Tartu2024", "ZZK" lielās balvas uzvarētājs Ārons Auss, Matjē vad der Pūla brālis Dāvids un citi. Beigu daļā, kad peletons bija pietuvojies līderiem līdz 40 sekundēm, no grupas atrāvās neliela grupiņa. Peletons tikmēr zaudēja daudz laika un cerības līderus panākt. Grants posms lielas pārmaiņas neienesa, izņemot to, ka vairākiem braucējiem nācās risināt tehniskos defektus.

Viss izšķīrās pēdējā Valgas aplī, kad divatā no līderu grupas aizmuka norvēģis no "Uno – X" attīstības komandas – Daniels Ārness un Raits Ārms. Abi palika nenoķerti līdz finiša kalniņam. Pēdējos metros vairāk spēka kājās bija igaunim, kurš uzvarēja posmā (04:04:30). Otrā vieta Ārnesam, kamēr TOP3 noslēdza Henrī Uhilgs.

Labākais no latviešiem bija Kārlis Klismets, kurš pēdējā trases daļā kopā ar vēl dažiem konkurentiem spēja aizmukt no lielās grupas. Finišā Kārlim 20. vieta, 2 minūtes un 27 sekundes aiz uzvarētāja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pārējo Latvijas sportistu rezultāti:

47. Alekss Krasts, Tartu2024, +00:02:57

54. Agris Vindecs, Latvijas izlase, +00:02:57

72. Kristers Ansons, Latvijas izlase, +00:02:57

78. Rihards Reinfelds, Latvijas izlase, +00:02:57

111. Renāts Štāls, Latvijas izlase, +00:03:13

112. Kārlis Valters Grundulis, Latvijas izlase, +00:03:13

Sestdien pulksten 11:00 Siguldā esošajā Spieķu parakā startēs otrais etaps. Latvijas posms viennozīmīgi būs kāpumiem bagātīgākais. Komandu prezentācijas un pirms starta aktivitātes gaidāmas jau no pulksten 09:30, kamēr starta šāviens tiks dots pulksten 11:00. Ņemot vērā, ka sacensību starts un finišs ir vienā vietā, līdzjutējiem būs iespējas vieglāk sekot notikumiem distancē, vairākos punktos redzot un uzmundrinot braucējus klātienē.

Latvijas posms ir veidots Beļģijas pavasara klasiku stilā, vedot dalībniekus vairākkārt cauri starta un finiša pilsētai. Distance ir veidota trīs dažādos apļos. Pirmais aplis vedīs dalībniekus no Siguldas uz Stīveriem, Inčukalnu, Loju, Sēju, Raganu, Turaidu. Pirmā apļa sprinta starpfinišs norisināsies braucot ārā no Sējas. Pirmā apļa beigas iezīmēs Siguldas kalns (provizoriski ap 12:05) pēc kura dalībnieki dosies otrajā aplī.

Otrais aplis vedīs gar Jūdažiem uz Mālpili, Allažmuižu, Allažiem, Stīveriem . Apļa beigās dalībnieki atgriezīsies Siguldā, lai dotos lejā pa Siguldas kalnu. Trešā apļa sākumu iezīmēs starpfinišs Turaidas kalna galā (provizoriski ap 13:15), kur dalībnieki pagriezīsies uz Raganu, dosies uz Bīriņiem, Pabažiem, Sēju un caur Raganu un Turaidu atgriezīsies Siguldā, trešo reizi pievarot Gaujas senlejas prasīgo kāpumu. Līdzjutēji aicināti dot savu atbalstu gan Latvijas, gan ārzemju braucējiem visas trases garumā, bet jo īpaši Siguldas un Turaidas kāpumos. Provizoriskais finiša laiks gaidāms ap pulksten 14:25