Baltijas ceļa velobraucienā lielā kritienā cietuši vairāki sportisti

Baltijas ceļa velobrauciena (UCI kat.2.2) otrajā posmā piektdien tika piedzīvots iespaidīgs kritiens, pēc kura vairāki sportisti nogādāti mediķu aprūpē, vēsta sacensību rīkotāji.

Piektdien Riteņbraucēji no Jelgavas līdz Siguldai veica 147,5 kilometrus ar trim sprinta starpfinišiem. Braucējiem bija jāsacenšas arī pa granti, kur arī tika piedzīvots masveidīgs kritiens. Rīkotāji ziņo, ka mediķu palīdzība bija nepieciešama 4-5 riteņbraucējiem.

