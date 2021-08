Blūms Austrijā izcīna piekto vietu prestižās UCI līmeņa XCO krosa sacensībās

Latvijas vadošais kalnu riteņbraucējs Mārtiņš Blūms svētdien Austrijas pilsētā Dornbirnē izcīnījis piekto vietu UCI 1. kategorijas MTB Olimpiskā (XCO) krosa sacensībās "Zanzenberg XCO". Uzvaru svinēja Eiropas eksčempions Larss Forsters no Šveices, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Pēc vairāku nedēļu plānveidīgiem treniņiem, ar mērķi sagatavoties sezonas svarīgākajiem startiem, Latvijas čempions MTB XCO krosā Mārtiņš Blūms devās uz Austrijas pilsētu Dornbirni, lai tur visnotaļ spēcīgā konkurencē aizvadītu UCI C1 kategorijas XCO krosa sacensībs "Zanzenberg XCO".

Sacensības elites vīru grupā pulcēja 59 dalībniekus no 13 valstīm. Neapšaubāmi skaļākais uzvārds bija 2018. gada Eiropas čempions Larss Forsters no Šveices. Netrūka arī citi augsta līmeņa kalnu riteņbraucēju no Šveices, Austrijas, Itālijas, Vācijas un citām valstīm.

Mārtiņš Blūms jaudīgā konkurencē spēja izcīnīt piekto vietu. Uzvarētājam Larsam Forsteram vidzemnieks piekāpās par 3 minūtēm un 28 sekundēm. Līdz labāko trijniekam trenera Jāņa Mūsiņa audzēkni šķīra vien 35 sekundes. Otrais bija šveicietis Andrī Frišhnehts, bet trešais vēl viens šīs valsts pārstāvis Filipio Kolombo.

Nākamais lielais starts Mārtiņam Blūmam būs Eiropas čempionāts MTB XCO krosā, kas no 12. – 15. augustam notiks Serbijas pilsētā Novisadā.