BMX riteņbraucēja Stūriška Eiropas kausā Valmierā uzvar arī svētdienas sacensībās

Latvijas BMX riteņbraucēja Veronika Stūriška svētdien Valmierā uzvarēja arī Eiropas Riteņbraukšanas savienības (UEC) Eiropas kausa sestā posma junioru sacensībās, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Salīdzinājumā ar sestdien aizvadīto piekto posmu, svētdien UEC Eiropas kauss BMX Valmierā esošajā Māra Štromberga BMX trasē aizritēja nedaudz siltākos laika apstākļos.

Jau no paša rīta sesto posmu sāka elites, U-23, junioru un vecāko jauniešu grupu sportisti. Otro dienu pēc kārtas ar dominējošu sniegumu junioru grupā uzvarēja "Silvas ziķeru" kluba braucēja Stūriška. Trenera Ģirta Kātiņa audzēkne sasniedza arī absolūti labāko apļa laiku starp visām dalībniecēm sieviešu konkurencē.

Savukārt Edgars Langmanis uzvarēja visos izslēgšanas braucienos, sasniedzot finālu. Tajā Edžus Treimaņa audzēknis no starta aizbrauca visiem pa priekšu, tomēr trases sākuma daļā viņu apsteidza franču sportists Batists Župilē. Latviešu braucējs pārliecinoši finišēja otrajā vietā, sasniedzot savu līdz šim lielāko panākumu junioru grupā.

Vīru elitē pusfinālu sasniedza gan sestdien sesto vietu izcīnījušais Kristens Krīgers ("Mītavas kumeļi"), gan valmierietis Mikus Strazdiņš. Abiem attiecīgi ceturtā un trešā vieta ceturtdaļfinālos. Pusfināla barjeru pārvarēja Strazdiņš, kamēr Krīgers palika ārpus labāko četrinieka, sacensības noslēdzot 12.vietā.

Olafa Lakuča trenētais Strazdiņš finālā pirmajā taisnē zaudēja kontaktu no līderiem, nonākot septītajā vietā. Drīz vien virāžā ļoti smagi krita Eiropas čempions Kajs Vaits no Lielbritānijas, kurš centās uzbrukt līderim un iepriekšējā posma uzvarētājam Rubenam Gommersam no Beļģijas. Tieši Gommerss arī uzvarēja, vēl vairāk nostiprinoties Eiropas kausa kopvērtējuma vadībā. Otrā vieta Matisam Ražotam, bet trijnieku noslēdza Romēns Majē. Strazdiņš finālā ieņēma piekto vietu.

Dāmu elitē Vineta Pētersone dienu iesāka ar divām sestajām vietām. Tikmēr trešajā braucienā "Silvas ziķeru" pārstāvei jau daudz labāks brauciens un trešā vieta. Trīs braucienu summā Latvijas sportistei piektā vieta.

B15/16 grupas jauniešiem lielisku sniegumu visas dienas garumā demonstrēja "BMX Rīga"/RRS braucējs Kristers Apels. Treimaņa audzēknis arī finālā palika nepārspēts, tādējādi uzvarot otro dienu pēc kārtas. Augsto otro vietu finālā izcīnīja "Ventspils spars" pārstāvis Miks Cīrulis, bet finālā iekļuva arī Roberts Černovs no "BMX Rīga", kuram astotā pozīcija. Šajā pat vecumā jaunietēm Adelīna Kārkliņa izcīnīja piekto vietu.

UEC Eiropas kausa posmi BMX Valmierā notika otro gadu pēc kārtas. Šogad dalībnieku skaits bija ievērojami palielinājies, un par godalgām cīnījās ne tikai Eiropas vadošie BMX braucēji, bet arī pārstāvji no Kolumbijas un Jaunzēlandes.