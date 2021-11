Bogdanovičs noslēdz līgumu ar Taivānas UCI kontinentālo komandu 'Meiyo CCN'

Viens no Baltijas valstu vadošajiem šosejas riteņbraukšanas sprinteriem Māris Bogdanovičs noslēdzis sadarbību uz vienu sezonu ar Taivānā reģistrēto UCI kontinentālā līmeņa vienību "Meiyo CNN Pro cycling team". Šajā sezonā sportists pārstāvēja "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree" vienību, informē Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

Māris Bogdanovičs karjeras laikā no 2011. līdz 2020. gadam pārstāvējis četras dažādas UCI kontinentālā līmeņa vienības – "Alpha Baltic/ Maratoni.lv", "Rietumu banka – Rīga", "Amore&Vita", kā arī "Interpro Cycling team".

Šo sezonu Māris pavadīja savā dzimtajā vienībā – "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree". Tās rindās dobelnieks sekmīgi startēja Baltijas mēroga šosejas riteņbraukšanas sacensībās, izcīnot uzvaru Vienības velobrauciena sporta šosejas braucienā un "Eleven Sportswear GP" sacensībās, kā arī gūstot virkni godalgu Latvijas, Igaunijas un Lietuvas velobraucienos. Liels panākums bija izcīnītā trešā vieta Latvijas elites čempionāta grupas braucienā. Izlases sastāvā Māris startēja arī "Tour of Estonia" un "Baltic Chain tour" velobraucienos.

Nopietni dobelnieks šogad pievērsās arī MTB riteņbraukšanas sacensībām. Viņa kontā sudraba medaļa Latvijas čempionātā MTB maratonā un bronza XCO krosā. Jāizceļ arī izcīnītās godalgas Latvijas valsts mežu MTB maratona un "Vivus.lv MTB maratona" posmos. Šeit īpaši spraiga bija uzvara slavenajās "Ape 100" sacensībās, kā arī LVM MTB maratona Priekules posmā.

2022. gada sezonā Bogdanovičs atgriezīsies UCI kontinentālās vienības sastāvā. Sportists noslēdzis viena gada līgumu ar Taivānā reģistrēto "Meiyo CNN Pro cycling team". Šī vienība regulāri startē ne tikai Āzijas un Austrālijas reģionu sacensībās, bet arī Eiropā. Šogad vienības sastāvā bija sportisti no Malaizijas, Zviedrijas un Austrālijas.

Sportists nelielā sarunā ar LRF pastāstīja par pievienošanos "Meiyo CNN Pro cycling team".

Kā izlēmi atgriezties UCI kontinentālā līmeņa komandu apritē?

Šogad aizvadīju ļoti labu sezonu Baltijas reģiona sacensībās, pārstāvot "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree" vienību. Fiziski šajā sezonā jutos spēcīgāks nekā jebkad agrāk. Tas veicināja pārliecību, ka man joprojām ir iekšā un varu mēģināt atgriezties profesionālajā sportā. Biju apņēmies izmantot iespēju, ja tāda rastos.

Kā nonāci līdz "Meiyo CNN Pro cycling team" variantam?

Ar šīs vienības īpašnieku pazīstams esmu jau četrus gadus. Ilgstoši uzturēju kontaktu. Arī iepriekšējos gadus bijām pārrunās par manu pievienošanos "Meiyo CNN Pro cycling team". Pirmā interese par mani vadītājam bija jau 2018. gadā, kad startēju sacensībās Ķīnā "Amore&Vita" vienības sastāvā. Vairākkārt notika tikšanās, tomēr toreiz izdarīju izvēli par labu "Interpro" komandai. Prieks, ka nu esmu kopā ar viņiem.

Kāds ir komandas rokraksts?

Vadītājam pieder velosipēdu rūpnīca "Memil bikes", kas ir arī galvenais komandas sponsors. Vienības mērķis ir maksimāli popularizēt šo brendu visā pasaulē, īpaši Āzijā. Būtiski, ka komanda tiek pie dalības lielākajās sacensībās Āzijā. Ņemot vērā, ka sastāvā būs arī talantīgi braucēji no Austrālijas un Jaunzēlandes, startēsim arī šo valstu lielākajos velobraucienos. Kalendārs solās būs plašs un jaudīgs. Sastāvā iekļauts arī Taivānas čempions, kurš ir ļoti ātrs finišētājs un labs treka riteņbraukšanā. Komandas rezultāts būs saistīts lielā mērā ar mani un šo taivānieti. Mūsu galvenais virziens būs koncentrācija uz līdzenuma etapiem. Tas attieksies gan uz viendienu, gan daudzdienu sacensībām. Būtiski, ka vienības rindās ir arī ļoti jaudīgs austrāliešu braucējs ar lieliskām spējām labās pozīcijās izvilkt sprinterus. Ceru uz veiksmīgu sadarbību arī ar viņu.

Kad plāno uzsākt nākamo sacensību sezonu?

Sezona man sāksies jau piektajā janvārī ar Jaunzēlandes klasiku. Sekos dalība slavenajā Austrālijas tūrē "Tour Down Under". Darīšu visu no sevis labāko, lai labi sagatavotos jau uz pirmajiem startiem, neskatoties, ka šī sezona noslēdzās oktobra vidū. Mans mērķis ir sasniegt labāko formu uz marta vidu un aprīli, kad gaidāma slavenā Taivānas tūre. Komandai šīs sacensības būs ļoti nozīmīgas, pie tam, arī parocīgas man. Mērķis noteikti šeit būtu izcīnīt uzvaru kādā no posmiem. No maija mēneša komandai plānots sacensību bloks Eiropā. Iespējama dalība arī "Tour of Estonia" velobraucienā, kur papildus motivācija noteikti nebūs nepieciešama.

Kādus mērķus sev esi izvirzījis nākamajai sezonai?

Vēlos parādīt ļoti labu sniegumu, apliecinot savu piederību šim līmenim. Mērķis ir izcīnīt vairākas UCI līmeņa uzvaras sezonas ietvaros. Ļoti vēlētos arī izcīnīt uzvaru Latvijas čempionātā grupas braucienā, kas līdz šim nav izdevies. Vēlos pateikt lielu paldies "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree" vienībai par atbalstu šajā gadā. Tas patiešām bija visaugstākajā līmenī. Ar jauno komandu esmu vienojies, ka Dobeles komandu turpināšu pārstāvēt MTB sacensībās.