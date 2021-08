Bogdanovičs un Daļeckis dubļainajā Priekules trasē gūst pirmos LVM MTB triumfus

Svētdien lieliskā atmosfērā Priekulē pirmo reizi norisinājās "Latvijas valsts mežu" MTB maratona posms. Prestižajā "Toyota" distancē dramatiskā cīņā pēdējos metros uzvaru izcīnīja Māris Bogdanovičs, kurš otrajā vietā atstāja Latvijas čempionu Oskaru Muižnieku. Dāmām trešā uzvara Leldei Ardavai. Vērienīgajā "Lielbāta" tautas braucienā uzvaras posmā svinēja Mārtiņš Daļeckis un Monta Pauloviča, ziņo Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF).

"Latvijas valsts mežu" MTB maratona 2021. gada sezona savu ekvatoru aizvadītās nedēļas svētdienā sasniedza Priekulē. Rosīgā un ļoti sportiskā Dienvidkurzemes pilsētiņa valsts tradīcijā bagātāko MTB seriālu uzņēma pirmo reizi. Priekules veloklubs bija parūpējušies par ļoti dinamisku un aizraujošu trasi. Lai arī Priekulē nav izteikti lielu pauguru, tomēr interesantas takas, kas lietus dēļ bija kļuvušas izteikti dubļainas, kā arī spēcīgais vējš no dalībniekiem prasīja ļoti daudz spēku.

Prestižajā "Toyota" distancē dalībnieki mērojās spēkiem 48,2 kilometru garajā distancē, kas bija izveidota vienā aplī. Jau pašā trases sākuma daļā no vadošās grupas aizmuka Oskars Muižnieks ("DTG – MySport"), Māris Bogdanovičs un Kapars Serģis (abi "Dobeles dzirnavnieks"/"FeelFree"). Drīz vien gan pēc kritiena Serģis bija spiests no līderu dueta atpalikt. Vēlāk Muižniekam un Bogdanovičam spēja pievienoties divi Oskara Muižnieka komandas biedri – Lauris Purniņš un Andžs Flaksis. Šis duets spēja aizmukt no Aleksa Krasta.

Lai arī "DTG – MySport" vīri vairākkārt mēģināja tikt vaļā no Bogdanoviča, tomēr tas neizdevās. Stadionu, kurā atradās finišs, nelielā vadībā kā pirmie sasniedza Bogdanovičs un Muižnieks. Cīņa par uzvaru atrisinājās finiša spurtā, kurā nedaudz ātrāks bija dobelnieks, izcīnot savu pirmo uzvaru "Latvijas valsts mežu" MTB maratona posmos. Otrā vieta Oskaram Muižniekam, bet labāko trijnieku noslēdza Lauris Purniņš. Sešiniekā iekļuva arī Andžs Flaksis, Alekss Krasts un Kaspars Serģis.

LVM MTB maratona 3. posms Priekulē – vīru absolūtais vērtējums "Toyota" braucienā:

1. Māris Bogdanovičs, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 01:37:56

2. Oskars Muižnieks, DTG – MySport, +00:00:00

3. Lauris Purniņš, DTG – MySport, +00:00:10

4. Andžs Flaksis, DTG – MySport, +00:00:18

5. Alekss Krasts, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, +00:02:32

6. Kaspars Serģis, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, +00:02:49

Sievietēm pie trešās uzvaras sezonā pārliecinoši tika Lelde Ardava no "Velprofs.lv". Ardava tuvāko sekotāju Renāti Rodionovu ("Ādaži velo") apsteidza par divām minūtēm un 33 sekundēm. Vēl pēc 33 sekundēm finišēja Beate Kovgere no "EMU" vienības, kurai trešā vieta. Komandu vērtējumā triumfēja "DTG – MySport", kam sekoja "Dobeles dzirnavnieks"/"FeelFree" un "Dako Ziemeļvidzeme" vienības. Kopvērtējuma līdera kreklus saglabāja Andžs Flaksis un Lelde Ardava.

"Lielbāta" tautas brauciena distances dalībnieki veica 32,1 kilometru garu distanci. Distances laikā ļoti jaudīgu sniegumu demonstrēja "Dako Ziemeļvidzeme" pārstāvis Mārtiņš Daļeckis un "Roadex" vienības braucējs, kopvērtējuma līderis Ģirts Cirvelis. Beigu daļā Daļeckis ieguva solo vadību, izcīnot savu pirmo lielo uzvaru LVM MTB maratona posmos. Distancē viņš pavadīja vienu stundu, 12 minūtes un divas sekundes.

Sīva cīņa notika par otro vietu. Tajā Jānis Rubiks no "Dako Ziemeļvidzeme" par mata tiesu bija ātrāks par Ģirtu Cirveli. Abi uzvarētājam zaudēja 26 sekundes. Labāko sešiniekā iekļuva arī Aivis Karzons, Agris Podiņš un Dzintars Ausmanis.

Dāmām šajā distancē uzvarēja Monta Pauloviča no "Ādaži velo". Otrā bija Anita Muižniece, bet trešā Santa Vīksna. Komandu ieskaitē pirmā vieta – "Dako Ziemeļvidzeme", otrā "Velohooligans"/"Ķeizari1", bet trešā "Valmieras velo vienībai".

"Mammadaba" veselības braucienā dalību ņēma gan nesteidzīgi dabas baudītāji, gan arī zēnu un meiteņu grupu braucēji. Aizraujošā cīņā braucienu uzvarēja V12 grupā startējošais Rihards Lozbers, kurš par mata tiesu apsteidza V14 grupas uzvarētāju Kristeru Celitānu. Meiteņu grupās nepārspētas palika Kate Skujiņa un Amanda Reilija Zariņa.

Azartiskā gaisotnē noritēja "Maxima" bērnu braucieni, kuros piedalījās kupls skaits mazo pedāļu minēju no visas Latvijas. Aizraujošās trases veidoja "Priekules veloklubs" ar Dienvidkurzemes pašvaldības atbalstu. Jāizceļ arī Zemessardzes 44. Kājnieku bataljona, mototriāla "Viking Trial" sportistu, kā arī Grobiņas un Nīcas pašvaldību policijas ieguldījums.

LVM MTB maratona sezona turpināsies 26. septembrī ar ceturto posmu Talsos.