Covid-19 riteņbraukšanā: epidemiologs izvirza trīs versijas par inficēšanos

Izvirzītas vairākas hipotēzes par to, kā desmit Murjāņu Sporta ģimnāzijas (MSĢ) audzēkņi un viens treneris varētu būt inficējušies ar Covid-19, tomēr neviena no versijām pagaidām nav apstiprināta, ceturtdien sacīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Jau ziņots, ka MSĢ konstatēti 11 Covid-19 saslimšanas gadījumi. Slimība atklāta desmit riteņbraucējiem un vienam trenerim.

Tā kā saslimušie sportisti piedalījušies vairākās sacensībās, Latvijas Riteņbraukšanas federācija (LRF) un SPKC aicina citus sacensību dalībniekus novērot savu veselības stāvokli, bet simptomu parādīšanās gadījumā, nekavējoties sazināties ar savu ģimenes ārstu un veikt laboratorisko pārbaudi. Tas attiecas uz riteņbraucējiem, kuri no 17. jūlija līdz šim brīdim piedalījās sekojošās sacensībās:

*17. jūlijā Ramūna Navardauska tūrē, Lietuvā,

*25. un 26. jūlijā Jāņa Baukša piemiņas kausa sacensībās Kuldīgā

*28. – 30 jūnijā Rīgas kausā daudzdienu braucienā jauniešiem

*29. jūlija "VIPsport" veloapļu treniņsacensībās Rīgā

*1. augusta "Filter Velokauss" sacensībās Igaunijā

"Pagaidām mums nav informācija par citu riteņbraukšanas dalībnieku saslimšanas gadījumiem. Cieši sadarbojamies ar SPKC, vairākas reizes dienā sazvanāmies. Apzināmies situāciju un nedrīkst viss aiziet kaut kādā pašplūsmā, tāpēc stingri ievērojam SPKC ieteikumus," portālam "Delfi" skaidroja LRF izpilddirektors Toms Markss.

Pēc Perevoščikova paustā, viena versija ir, ka sportisti inficējušies tieši Lietuvā. Tomēr netiekot izslēgta iespēja, ka inficēšanās notikusi pēc atgriešanās no kaimiņvalsts, kādam no audzēkņiem kontaktējoties ar inficēto mājās. Vienlaikus izvirzīta arī versija, ka inficēšanās notikusi kādās no sacensībām Latvijā, sacīja epidemiologs.

Pašreizējā epidemiologu prioritāte ir pārliecināties, vai infekcija skārusi tikai izglītības iestādes grupu vai visu skolu kopumā, tādējādi sākumā tiks sagaidīti testēšanas rezultāti, lai jau pēc tam varētu raudzīties uz notikušo plašākā mērogā, skaidroja SPKC eksperts. Pēc viņa paustā, epidemioloģiskā izmeklēšana turpinās – ir vairāki jautājumi, uz kuriem jārod atbildes turpmāko dienu laikā.

Testēšanā, kas veikta izglītības iestādes audzēkņu grupā, vēl diviem jauniešiem Covid-19 tests esot bijis negatīvs, savukārt analīžu rezultātus patlaban vēl gaidot divi audzēkņi un darbinieki, kuriem bijis kontakts ar sasirgušajiem.

Veicot aptauju, tika secināts, ka kopumā astoņiem no desmit bērniem bija Covid-19 raksturīgi simptomi. Perevoščikovs arī atzīmēja, ka pirmie saslimšanas simptomi jauniešiem parādījušies 31. jūlijā.

Sākot epidemioloģisko izmeklēšanu, tika iegūta informācija par riska faktoriem, tādējādi secinot, ka vasara jauniešiem bijusi intensīva – viņi piedalījušies sacensībās Kuldīgā, Rīgā, Lietuvā un Igaunijā. Ņemot vērā, ka sportisti viesojušies kaimiņvalstīs, informācija tika nodota arī Lietuvas un Igaunijas attiecīgajām iestādēm.

Kā atzīmēja epidemiologs, saslimšanas gadījumi, pateicoties iestādes administrācijai, tika atrasti pietiekami ātri, un vakar tika saņemta ziņa par diviem gadījumiem ar viegliem simptomiem.

Saskaņā ar SPKC vienošanos ar LRF – tie vecāki, kuru bērni piedalījās sacensībās kopš 17. jūlija, tiks informēti par notikušo elektroniski, un simptomu parādīšanās gadījumā viņiem būtu ieteicams veikt Covid-19 testu. Savukārt tie audzēkņi, kuriem ir apstiprināta inficēšanās, turpinās ārstēties mājās.

Šis uzliesmojums, epidemiologa ieskatā, apliecinājis, ka Covid-19 strauji izplatās slēgtos kolektīvos.

Ņemot vērā radušos situāciju, nolemts uz nenoteiktu laiku atcelt Latvijas čempionātu šosejas riteņbraukšanā, tika atklāts portālam "Delfi". Zināms, ka šogad nenotiks Latvijas čempionāts šosejas riteņbraukšanā junioriem, jo liela daļa no jaunajiem riteņbraucējiem šobrīd ir saslimuši.

"Saistībā ar notiekošo atcelts Latvijas čempionāts junioriem un šogad nekronēsim Latvijas čempionu junioru konkurencē. Savukārt 19.-22. augustā paredzētais Latvijas čempionāts, kuru bija paredzēts rīkot kopā ar Lietuvas čempionātu, pagaidām atcelts uz nenoteiktu laiku. Ņemot vērā, ka Latvijas vadošie riteņbraucēji šobrīd atrodas savās komandās ārzemēs un stingri ievēro savu komand noteikumus, izskatām iespēju, ka arī elites konkurencē nekronēsim Latvijas čempionu," portālam norāda Markss.

LRF izpilddirektors norādīja, ka sākot no 6. augusta LRF ievieš arī zināmu 14 dienu karantīnu sacensību grafikā. Tuvākajās divās nedēļās nenotiks nevienas LRF rīkotas šosejas riteņbraukšanas sacensības, bet citās disciplīnās sacīkstes risināsies, bet rīkotāji ir informēti par Covid-19 gadījumiem.

"Šobrīd domājam par šosejas sacensībām, bet, piemēram, kalnu riteņbraukšanas sacensības tas neietekmēs," piebilst Markss. Pēc viņa teiktā, visi šosejas sacensību rīkotāji ir informēti par saslimušajiem. Tāpēc visi rīkotāji aicināti nepielaist sacensībām tās personas, kuras bijušas saskarē ar saslimušajiem. "Piemēram, Ķekavas velobrauciena rīkotājus aicinām atcelt Sporta distances sacensības, citādāk tās zaudēs Latvijas kausa statusu. Citās distancēs drīkst startēt riteņbraucēji, ja vien viņiem nav bijusi saskare ar inficētajiem."