Eiropas BMX čempionāts Valmierā sākas ar Lisovska uzvaru krūzeros

Piektdienas vakarā ar krūzeru grupu sacensībām Māra Štromberga trasē Valmierā sākās Eiropas BMX čempionāts. No Latvijas krūzeru braucējiem uzvaru izcīnīja M25/29 grupā startējošais Klāvs Lisovskis, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Šajā nedēļas nogalē nesen atklātajā Māra Štromberga BMX trasē Valmierā pulcējušies vairāk nekā 1000 BMX sportisti no 25 valstīm. Trīs dienu garumā par godalgām sportisti sacentīsies kopumā 38 vecuma un meistarības grupās.

Čempionātu piektdienas vakarā atklāja krūzeru braucēji kopumā 11 dažādās vecuma grupās. Latviju pirmās dienas sacensībās pārstāvēja kopumā 20 sportisti. Līdz dienas lielajam finālam no mūsu sportistiem aizkļuva seši braucēji.

Savu favorīta statusu krūzeru 25 – 29 grupā lieliski attaisnoja Klāvs Lisovskis, kurš līdz finālam bija uzvarējis visos dienas braucienos. Arī finālā jau no starta, līdzjutēju atbalstīts, Lisovskis izkaroja pirmo vietu un pārliecinoši kļuva par sacensību uzvarētāju. Augsto ceturto vietu šajā grupā tikmēr ieguva valmierietis Roberts Treimanis.

Divi Latvijas braucēji arī krūzeru 30 – 39 grupas finālā. Tajā piekto vietu ieguva Imants Sokolovs, kamēr Ģirtam Jonkusam sestā pozīcija. Krūzeru 14- grupā piekto vietu lielajā finālā izcīnīt spēja jelgavnieks Hugo Ilvis Eihentāls. Krūzeru 40 – 44 grupā augsto piekto vietu spēja izcīnīt piekto vietu.

Sestdien par godalgām sacentīsies bērnu, junioru un elites grupu sportisti. No pulksten 10:15 – 16:30 sacensības aizvadīs jaunāko grupu braucēji no 7 – 12 gadiem. Tikmēr otrās dienas kulminācija gaidāma no pulksten 18:30. Sacensības tad uzsāks elites un junioru braucēji. Pēc priekšbraucieniem notiks arī svinīgā čempionāta atklāšana.

Svētdien, kad gaidāma čempionāta noslēdzošā diena, no pulksten 10:15 sacensības uzsāks jauniešu un amatieru grupu sportisti.