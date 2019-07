Evans finiša spurtā izrauj uzvaru; Skujiņš finišē 125. vietā

Austrālijas riteņbraucējs Kalebs Evans no "Lotto Soudal" vienības otrdien izcīnīja jau otro panākumu kādā no šī gada prestižā daudzdienu velobrauciena "Tour de France" posmiem, bet Latvijas riteņbraucējs Toms Skujiņš no "Trek-Segafredo" komandas izcīnīja 125. vietu.

Otrdien sportistiem bija jāmēro 177 kilometrus gara distance samērā līdzenā 16. posmā, kur par uzvarētāju kļuva Evans ("Lotto Soudal"). Pirmās vietas ieguvējs distancē pavadīja trīs stundas 57 minūtes un astoņas sekundes, vien finiša spurtā apsteidzot savus tuvākos sekotājus.

Viņam šī bija otrā uzvara šī gada tūrē – pirmo viņš guva pagājušajā trešdienā 11. etapā, bet vēl iepriekš sportists vairākkārt ierindojās labāko trijniekā.

Kopā ar līderi lielajā grupā finišēja arī otrās vietas ieguvējs Elia Viviāni ("Deceuninck-Quick Step"), bet trešo vietu ieņēma Dilans Grēnevegens ("Jumbo-Visma").

Kopvērtējuma līderis Žiljēns Alafilips ("Deceuninck - Quick Step") finišēja 20. vietā lielajā grupā kopā ar uzvarētāju, bet viņa tuvākais sekotājs Džeraints Tomass ("Ineos") šajā grupā bija 25. pozīcijā, līdz ar to izmaiņas kopvērtējumā nav notikušas.

Savukārt Latvijas čempions Toms Skujiņš no "Trek-Segafredo" komandas finišēja nelielā grupā, kas uzvarētājam zaudēja divas minūtes un astoņas sekundes, latvietim tiekot klasificētam 125. vietā.

Kopvērtējumā Alafilips par vienu minūti un 35 sekundēm apsteidz pagājušā gada "Tour de France" čempionu Tomasu, bet trešajā pozīcijā esošais Stīvens Kruijsvijks no Nīderlandes ("Jumbo-Visma") līderim zaudē vienu minūti un 47 sekundes.

Skujiņš ieņem 99. pozīciju, līderim zaudēdams vairāk nekā divas stundas. Kalnu karaļa ieskaitē Skujiņš atrodas 21. pozīcijā.

Šogad "Tour de France" velobrauciens norisinās jau 106. reizi. Sacensības 21 posma garumā tiks noslēgtas 28. jūlijā.

Šī gada Latvijas čempions grupas braucienā Skujiņš prestižajā velobraucienā piedalās otro gadu pēc kārtas. Pērn viņš debitēja Francijas tūrē, kurā no piektā līdz devītajam posma bija līderis kalnu karaļa ieskaitē. Augstāko vietu Skujiņš izcīnīja 15. posmā, kurā finišēja piektais, bet noslēgumā kopvērtējumā latvietis bija 82. pozīcijā.

Pērn par uzvarētāju tika kronēts brits Tomass.