Foto: Flaksis un Kuldkepa triumfē Rīgas atklātajā čempionātā šosejas riteņbraukšanā

Trešdien Biķernieku trasē aizvadītas apvienotās Rīgas atklātā čempionāta un jaunatnes meistarsacīkšu sacensības šosejas riteņbraukšanā. Rīgas atklātajā čempionātā triumfēja Andžs Flaksis un Kristī Kuldkepa, bet jaunatnes meistarsacīkstēs nepārspēti izrādījās – Matīss Kalveršs, un Evelīna-Ermane Marčenko, informēja Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sacensības pulcēja kuplu dalībnieku pulku no četrām valstīm. Bez Latvijas riteņbraucējiem, startēja arī braucēji no Igaunijas, Lietuvas un Francijas.

Vīriešu konkurencē riteņbraucēji sacentās 70 kilometru garā distancē. Tika veikti 13 apļi pa jau pierasto Biķernieku trasi. Neiztika arī bez starpfinišiem, kuros dalībnieki tika pie atbalstītāju sarūpētām balvām. Sacensību gaita bija ļoti dinamiska. Notika virkne atraušanās mēģinājumu, kas lielākoties nebija sekmīgi. Pirmajā starpfinišā uzvarēja Latvijas U23 čempions Pauls Rubenis, bet otrajā nepārspēts palika dobelnieks Māris Bogdanovičs.

Dienas izšķirošais atrāviens nokomplektējās vien pēdējos apļos. Tajā ietilpa astoņi braucēji, viņu vidū Eiropas U23 čempionātā otro vietu ieguvušais Andžs Flaksis. Pēdējā aplī aktivizējās trenera Viestura Lukševica vadītie Latvijas junioru izlases sportisti, kuru mērķis bija likvidēt atrāvienu un finišam virzīt junioru čempionu Matīsu Kalveršu. Līdz galam līderus panākt gan neizdevās.

Par Rīgas čempionu kļuva Andžs Flaksis no "DTG – MySport". No Dunalkas nākušais sportists finišēja pēc trasē pavadītas stundas 32 minūtēm un 40 sekundēm. Iespaidīgs bija vidējais ātrums, kas pārsniedza 46 kilometrus stundā. Otrā vieta spraigā cīņā Bruno Mārtiņam Binovskim no "Evelo team RRS", bet trijnieku noslēdza Oskars Dankbārs no "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree" (abi +00:00:01). Labāko sešiniekā iekļuva arī – igaunis Kristians Ūlū, lietuvietis Edgaras Kovaliovas un mūsu Kristers Ansons.

Jaunatnes meistarsacīkstēs junioriem uzvarēja Matīss Kalveršs no "Isorex Cycling team" (01:32:43). Tāds pats laiks arī otrās un trešās vietas ieguvējiem. Otrā vieta Rihardam Reinfeldam, bet trešā viņa komandas biedram no "MSĢ", Renātam Štālam.

Ļoti dramatiski noslēdzās 50 kilometru garās sieviešu sacensības Rīgas atklātajā čempionātā. Ja lielāko distances daļu dāmas brauca kopā, tad pēdējais no kopumā deviņiem apļiem, bija ļoti aizraujošs. Solo uzbrukumu veica Madara Lazda, kura līdz finiša taisnei bija nelielā vadībā. Tuvojoties finiša līnijai, viņai strauji tuvojās Igaunijas riteņbraucēja Kristī Kuldkepa. Uz finiša līnija igaunietei izdevās izraut no rokām mūsu sportistei uzvaru. Kuldkepa ieguva Rīgas čempiones titulu, finišējot pēc stundas 25 minūtēm un 1 sekundes. Otrā vieta Madarai Lazdai, bet trijnieku noslēdza "MTB Garkalne" sportiste Zane Ķelpe.

Junioru meiteņu konkurencē atklātajās jaunatnes meistarsacīkstēs uzvarēja Latvijas čempione Evelīna Ermane-Marčenko no "ZZK" (01:25:03). Otrā vieta Lāsmai Elzai Vaivodei (+00:00:00) no "LiVelo Zelta zeme/ RRS". Tikmēr trijnieku noslēdza Rūta Zibene no "RRS" (+00:00:00).