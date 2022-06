Foto: Igauniete Erbasa un Rubenis uzvar 'Toyota' Rīgas velomaratonā

Svētdien teju divi ar pusi tūkstoši velo mīļu no visas Latvijas un apkārtējām valstīm vasarsvētkos ņēma dalību galvaspilsētas lielākajā velo notikumā "Toyota" Rīgas velomaratonā. Prestižajā Sporta distancē uzvaras laurus plūca Latvijas U23 čempions Pauls Rubenis, kamēr dāmu konkurencē nepārspēta izrādījās igauniete Elizabete Erbasa.

Pēc divu gadu pārtraukuma viens no Baltijas valstu lielākajiem velo notikumiem – "Toyota" Rīgas velomaratons – atgriezās ierastajā laikā, vasaras ievadā. Uz starta četros dažādos braucienos izgāja teju 2500 braukt gribētāju, apliecinot pieaugošo interesi par aktīvu dzīves veidu un pārvietošanos ar divriteni. Organizatori un drošības spēki bija parūpējušies par baudāmu un droši distanci 16 kilometru garumā. Atkarībā no braucieniem, velo mīļi to veica no vienas līdz četrām reizēm.

Prestižajā sporta braucienā dalībnieki no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Ukrainas veica 64 kilometru garu distanci. Trases laikā izveidojās četru braucēju liels atrāviens, tajā esot "ZZK" pārstāvošajam Kristeram Ansonam un trijiem "Ampler – Tartu 2024" komandas braucējiem. Pēdējā aplī sadalījās arī līderi. Priekšā nonāca "Ampler" komandu pārstāvošie – Pauls Rubenis un Aivaras Mikutis.

Par prieku latviešu faniem, pēdējos metros ātrākais izrādījās Latvijas U23 čempions Pauls Rubenis, kurš trasē pavadīja 1 stundu 21 minūti un 34 sekundes. Tāds pats laiks arī Mikutim. Tikmēr trešais finišēja Kristers Ansons. Labāko sešiniekā iekļuva arī – Alekss Krasts, Artjoms Kosters un Andrē Ross (visi "Ampler Tartu 2024"). Dāmām nepārspēta palika titulētā igauniete Elizabete Ebrasa, kurai sekoja divas "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree" komandas braucējas – Madara Āboma un Evelīna Ermane – Marčenko.

Ļoti masveidīga bija 32 kilometru garā Tautas brauciena distance. Trasē dodoties vairāk nekā 1000 braukt gribētājiem, finišā pirmais iebrauca jaunais "RRS" pārstāvis Klāvs Milčs. Otrajā vietā sekoja Arvils Vikštrems ("Velo+ Bottari Baltic"), bet uz goda pjedestāla trešā pakāpiena kāpa "MSĢ/ RK Liepāja" velobraucējs Markuss Lagzdiņš. Dāmām dubultuzvara Ukrainas sportistēm. Pirmā Olga Dehiatora, bet otrā Jūlija Ņilova. Labāko trijnieku noslēdza Dace Minikoviča no "Latvian Cycling girls". Komandu vērtējumā uzvarēja "MSĢ", kam sekoja "RRS" un "Velo+ Bottari Baltic" komandas.

Krāšņs un īpaši draudzīgs bija "Maxima" ģimeņu brauciens. Lai arī šeit netika noteikti ātrākie, tomēr organizatoru balvas saņēma stilīgāk tērptie, ekskluzīvāko velosipēdu saimnieki, vecākie dalībnieki un kuplākie kolektīvi. Ar lielu azartu un neredzēti daudz dalībniekiem aizritēja bērnu braucieni.