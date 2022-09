Foto: Igaunis Kivistiks otro reizi uzvar Vienības braucienā

Divu dienu garumā Siguldā lieliskā atmosfērā krāšņi uz azartiski tika aizvadīti gada lielākie valsts velosvētki – 32. "Elektrum" Vienības brauciens. Pirmo reizi pasākumā norisinājās bērnu braucieni, bet dienu vēlāk kuplā skaitā velomīļi ņēma dalību kādā no četrām distancēm.

Pēc gada pārtraukuma 32. "Elektrum" Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens atgriezās savās mājās – Siguldas Svētku laukumā. Pirmo reizi vērienīgais pasākums risinājās divu dienu garumā.

Sestdienas pēcpusdiena piederēja mazajiem pedāļu minējiem. Bērnu Vienības braucienā kuplā skaitā dalībnieki veica gandarījuma braucienus, pēc kuriem balviņas saņēma ikviens braucējs. Pasākuma īpašais viesis bija Latvijas čempions šosejas riteņbraukšanā Emīls Liepiņš, kurš iedvesmoja nākotnes čempionus tālākiem panākumiem.

Kulminācijas diena aizritēja svētdien. Svētku laukumu jau no rīta sāka pārņemt vairāki tūkstoši braukt gribētāju. Organizatori bija parūpējušies par četrām distancēm – Sporta šosejas, MTB, vērienīgo Tautas un krāšņo Retro Velo braucienu.

133 kilometru garajā sporta šosejas braucienā, kas šogad veda pa jaunu maršrutu un izpelnījās lielu atzinību no dalībniekiem, distances otrajā daļā solo vadību ieguva 2020. gadā Vienības braucienā uzvarējušais Igaunijas riteņbraucējs Gerts Kivistiks. "Peleton" komandas pārstāvis arī pārsvaru prata nosargāt un finišu sasniedza lepnā vientulībā (03:00:32). Liels panākums otrās vietas ieguvējam Mikum Rūdolfam Stelpam (+00:00:50) no "RRS", kurš arī uzvarēja junioru grupā. Tikmēr uz goda pjedestāla zemākā pakāpiena kāpa cits juniors Dāvis Gludavs no "MSĢ" (+00:00:53).

Dāmu konkurencē šajā braucienā uzvarēja Igaunijas junioru čempione Laura Lizete Sandere, kurai sekoja "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree" braucēja Madara Āboma un cita igauniete Kristī Kuldkepa.

Dinamiskā gaitā aizritēja MTB brauciens. 48 kilometru garajā trasē, kas veda uz Līgatnes pusi, Gaujas takās divvadību ieguva "DTG – MySport" braucēji – Latvijas čempions Oskars Muižnieks un Eiropas Master čempions Lauris Purniņš. Ja Gaujas kalnā abi uzbrauca teju viens otram blakus, tad finiša taisnē jau drošā vadībā nonāca Muižnieks, kurš arī izcīnīja uzvaru (01:31:28). Purniņam otrā vieta, kamēr ļoti saistošā cīņā par trešo vietu pārāks pār Kasparu Seģi ("Giant&Liv team Latvia") izrādījās Sandijs Kļaviņš ("VeloExpress Scott"). Abi uzvarētājam zaudēja 2 minūtes un 24 sekundes.

Dāmām pirmā finišā Beate Kovgere ("EMU Mālpils sporta klubs"). Otrajā vietā sekoja Lelde Ardava ("Veloprofs.lv), bet trešā Renāte Rodionova ("ĀdažiVelo").

Ievērojamas izmaiņas savā distancē piedzīvoja Tautas šosejas brauciena dalībnieki, kas sākumā mēroja ceļu uz Allažiem un Inčukalnu, bet ierastajā trasē atgriezās pie Sēnītes, lai tālāk caur Murjāņiem un Raganu dotos Siguldas virzienā. Tradicionāli kuplākajā no distancēm startēja uzņēmumu un iestāžu kolektīvi, draugu kompānijas, jaunatnes grupu pārstāvji un vienkārši velo entuziasti. Netrūka ne ekskluzīvu velosipēdu, ne skaistu tērpu.

Absolūtajā vērtējumā uzvaru svinēja jaunais "MSĢ" sportists Kārlis Jānis Dāboliņš, kurš aiz sevis 46 kilometru garajā distancē atstāja "Velo+ Bottari Baltic" vienības pārstāvi Artūru Ļipatņikovu. Trešais finiša līniju šķērsoja Artūrs Liepa. Dāmām kausu ieguva Amanda Reilija Zariņa ("Baldones RN"). Otrajā vietā sekoja Anete Sprice, bet trešā pozīcija Mikolā Pertišenko no Ukrainas

Kalnu karaļa titulus savos īpašumos tikmēr ieguva Georgs Tjumins no "RRS/ MSĢ" un ukraiņu jaunā meitene Jūlija Pčelintseva. Šo balvu ieguvēji visātrāk uzbrauca jaunu profilu ieguvušajā Siguldas Gaujas kalnā.

Kā jau kārtīgos svētkos pienākas, par īpašu krāšņumu un daili parūpējās Retro Velo distances dalībnieki. Šeit dalībnieki trasē devā arī ar pirmskara laikā ražotiem velosipēdiem, kas bija izrotāti ar skaistiem ziediem. Netrūka arī ārzemju retro ražojumu izmantošana. Īpašā žūrija vērtēja dalībnieku tērpus, velosipēdus. Īpašas balvas saņēma stilīgāk tērptie kungi un dāmas, kā arī ekskluzīvāko velosipēdu īpašnieki.

Vecākā dalībnieka balvu arī šogad saņēma Edgars Račis, kurš vairāk nekā 90 gadu vecumā godam pieveica Tautas distanci. Rača kungs ir īsts piemērs visiem senioriem veselīga dzīves veida piekopšanā. Viņš ikdienā veica vismaz 30 kilometru garus izbraucienus.

Kuplākā kolektīva balvu lielo uzņēmumu vērtējumā saņēma "Sadales tīkls", kam sekoja "Elektrum" un "Latvijas valsts meži". Rīgas pilsētas pašvaldība kļuva par uzvarētāju kuplāko pašvaldību vērtējumā. Ļoti kuplā skaitā pasākumā piedalījās "Latvian Cycling girls" dāmas, izpelnoties lielas skatītāju simpātijas. Netrūka arī citu specbalvu. Pasākums aizvadīts godam. Nākamais "Elektrum" Vienības brauciens notiks 2023. gada 3. septembrī Siguldā.