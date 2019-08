Foto: LVM MTB maratona dalībnieki bauda Ikšķiles apkārtnes kāpumus

vētdien Ikšķilē aizvadīts Latvijas valsts mežu MTB maratona sestais posms. "Toyota Hybrid" braucienā uzvaras laurus plūca kopvērtējuma līderi – Oskars Muižnieks ("DTG – MySport") un Lelde Ardava ("Volkswagen Komerctransports – Veloprofs.lv"). Savukārt "Lielbāta" Tautas braucienā aizraujošās posmā uzvaru etapā izcīnīja "Pulsaar" komandas braucējs Sandijs Kļaviņš, kurš arī kļuvis par jauno kopvērtējuma līderi.

Ja iepriekšējos trīs gadus Ikšķile uzņēma Latvijas valsts mežu MTB maratona (iepriekš SEB MTB) noslēdzošo etapu, tad šajā gadā šajā skaistajā un pauguriem bagātajā novadā kuplā velo saime pulcējās vairāk nekā mēnesi agrāk. Sestais posms daudzās vecuma grupās bija izšķirošs cīņā par kopvērtējumu. Tomēr lielākajai daļai dalībnieku šī bija kārtējā lieliskā iespēja baudīt skaistu un izaicinošu trasi.

"Toyota Hybrid" distances dalībnieki veica 50,5 kilometru garu distanci. Pēc pļavas posma trases pirmajā daļā, turpinājumā interesantākie notikumi risinājās dabas parkā “Zilie kalni”. Šeit sportistiem bija jāpievarē virkne dažāda garuma un stāvuma kāpumi, kā arī nobraucieni un tehniski posmi. Viegla pastaiga nebija arī beigās, kur tika veikti stāvais kāpums gar dzelzceļu, kā arī "single track" posms gar Daugavu.

Distances laikā kopvērtējuma līderim Oskaram Muižniekam sīvu konkurenci centās izrādīt titulētais šosejas riteņbraucējs Aleksejs Saramotins. Abi "Zilajos kalnos" bija atrāvušies no tuvākajiem sekotājiem. Intriga par uzvaru gan izbeidzās gana ātri, jo Saramotinu piemeklēja tehniska neveiksme. Oskars Muižnieks beigu daļā ieguva nelielu, bet stabilu pārsvaru, ko nosargāja līdz finišam. Trasē viņš pavadīja 1 stundu 43 minūtes un 15 sekundes, izcīnot jau sesto uzvaru tik pat aizvadītajos posmos.

Arī otrā vieta "DTG – MySport" braucējam. To paveica "Merrild" aktīvākā braucēja kreklā startējušais Lauris Purniņš, kuru no Oskara šķīra 18 sekundes. Trijnieku noslēdza Kārlis Baltacis ("Patria – Bottecchia"), kurš uzvarētājam zaudēja 42 sekundes. Vietas labāko sešiniekā ieguva arī Dmitrijs Sorokins, Jānis Ozols (ZZK) un Jēkabs Jaunslavietis ("Patria – Bottecchia"). Kopvērtējumā Muižnieks jau iepriekš garantēja čempiona titulu, kamēr otro vietu nostabilizēja Lauris Purniņš. Cīņā par trešo vietu Kārlim Baltacim izdevās apsteigt Uldi Ālīti.

Sieviešu konkurencē uzvarēja priekšlaicīgi par čempioni kļuvusī Lelde Ardava, kura par nepilnām četrām minūtēm apsteidza savu komandas biedreni no "Volkswagen Komerctransports – Veloprofs.lv" vienības – Lāsmu Ozolu. Labāko trijnieku tikmēr noslēdza TK "Sniegpulkstenīte" pārstāve Vija Frīda no Daugavpils (+00:06:50). Komandu ieskaitē uzvarēja "DTG – MySport", apsteidzot "Patria – Bottecchia" un ZZK vienības.

"Lielbāta" Tautas braucienā pirms Ikšķiles etapa bijuši četri dažādi uzvarētāji, kas solīja lielu sportisko intrigu. 40 kilometru garās trases pirmajā daļā izveidojās četru braucēju liels atrāviens. No sekotājiem spēja aizmukt – Jānis Priževoits, Sandijs Kļaviņš, Nauris Birkentāls un Rodžers Petaks. Lielisku ātrumu trasē rādīja Priževoits, tomēr "Volkswagen Komerctransports – Veloprofs.lv" vienības braucēju piemeklēja nelielas tehniskas likstas, kas viņam liedza pacīnīties par uzvaru.

Pēdējos metros savu pārākumu apliecināt spēja Sandijs Kļaviņš no "Pulsaar" vienības. No Drustiem nākušais sportists skaistā cīņā kļuva par etapa uzvarētāju. Sandijam šī bija pirmā uzvara LVM MTB maratonos. Trasē viņš pavadīja 1 stundu 22 minūtes un 44 sekundes. Četras sekundes viņam zaudēja un otro vietu ieguva Jaunpiebalgas posmā uzvarējušais ZZK braucējs Rodžers Petaks. Tikmēr trešais bija Nauris Birkentāls no "Subaru AD REM Auto". TOP 6 iekļuva arī – Jānis Priževoits, Mārcis Ābelīte un Mareks Balodis. Vadības maiņa arī kopvērtējumā. Par jauno līderi nu kļuvis Sandijs Kļaviņš, kurš par 2 punktiem apsteidz Ģirtu Cirveli.

Uzvaru sēriju meiteņu konkurencē turpināja Santa Sanija Jurgena no “Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree” vienības, kurai otrajā un trešajā vietā sekoja attiecīgi – Madara Fūrmane ("Seomedia.lv") un Renāte Rodionova (Carnikavas sporta centrs). Komandu vērtējumā uzvarēja "Pulsaar", kam sekoja "Volkswagen Komerctransports – Veloprofs.lv" un "ASK Patria" vienības.

"Mammadaba" distances dalībnieki, kuru vidū bija arī zēnu un meiteņu grupu braucēji, veica 27 kilometru garu trasi. Puišu V14 grupā dubulttriumfs "Hawaii Express Scott" vienībai. Uzvara Artūram Nummuram, bet otrā vieta Gustam Lapiņam. Trijnieku noslēdza valmierietis Rainers Zviedris. Puišu V12 grupā triumfs Bruno Brēdem, otrais bija Kristers Celitāns, bet trešais kopvērtējuma līderis Alvils Pētersons.

Meiteņu W14 konkurencē pirmā bija Elza Bleidele, otrā Klinta Zvejniece, bet trešā Alise Milča. Tikmēr meiteņu W12 grupā kārtējais panākums Līvai Šlosbergai. Viņai sekoja Stella Bleidele un Amanda Reilija Zariņa. Lieliskā gaisotnē aizritēja arī "Maxima" bērnu braucieni, kuros uzvarētāji bija visi dalībnieki.

Organizatori sveica arī 100. vietu ieguvējus, progresīvākos braucējus un labākos debitantus. Latvijas valsts mežu MTB maratona sezona noslēgsies 21. septembrī, kad Smiltenē notiks septītais etaps. Tikmēr 1. septembrī Siguldā gaidāms vērienīgais Latvijas Riteņbraucēju Vienības brauciens.