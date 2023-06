Foto: Riteņbraucēji trīs dienas samēro spēkus 'Smiltenes kausā'

Vairāk nekā pustūkstotis unikālo dalībnieku Smiltenē un tās apkārtnē trīs dienu garumā piedalījās tradīcijām bagātajā "Smiltenes kausā riteņbraukšanā". Par bruģa klasikas uzvarētāju "Open" braucienā kļuva Alekss Krasts, kamēr smagajā 100 kilometru grupas braucienā nepārspēts izrādījās Ķīnas komandas "Hengxiang" jaunieguvums Māris Bogdanovičs.

Leģendārais "Smiltenes kauss", kura pirmsākumi meklējami aizvadītā gadsimta sešdesmitajos gados, piedzīvoja savu piekto gadskārtu pēc atjaunošanas. Organizatoru komanda parūpējās par to, lai sacensības risinātos trīs dienu garumā, piedāvājot daudzveidīgu programmu, kurā savu iespēju piedalīties varēja atrast ikviens. Būtiski, ka Smiltenes novada iedzīvotājiem tika nodrošināta bezmaksas dalība. Pasākumu prestižāku padarīja daudzdienu sacensības U14 zēnu, U16 meiteņu un U16 jauniešu grupās. Tas vienlaikus bija arī Latvijas čempionāts.

Piektdienas vakarā Smiltenes kartingu Open klases braucēji sacentās 1 kilometra prologā pa tehniski sarežģīto kartingu trases apli. Ātrāko Open klases laiku sasniedza "Smiltenes BJSS/ VeloLifestyle" un Murjāņu sporta ģimnāzijas sportists Ģirts Harkins, kurš trasē pavadīja 1 minūti un 21 sekundi. Ģirts palika 3 sekunžu attālumā no labākā laika īpašnieka Helvija Kancera, kurš startēja jauniešu grupas daudzdienā. Otro laiku Open klasē sasniedza Kristiāns Belohvoščiks, bet trijnieku noslēdza igaunis Evendī Rando Martens no "CFC".

Sestdien visa rosība notika Bruģa kalnā, Tepera promenādē un Vecajā parkā. Pēc gada pauzes atgriezās slavenā bruģa klasika. Open braucienā, sportistiem 16 reizes veicot 2,7 kilometru garo apli ar 400 metru bruģa kalnu, jau no pirmā apļa vadībā izvirzījās "Tartu 2024" komandas riteņbraucējs Alekss Krasts un Ķīnas komandas "Hengxiang" jaunieguvums Māris Bogdanovičs. Abi lieliski prata sastrādāties, pārsvaru audzējot virs 2 minūtēm. Finišā pirmais Alekss, bet Mārim otrā vieta. Abi trasē pavadīja 1 stundu 15 minūtes un 59 sekundes. Trijnieku noslēdza Aleksa komandas biedrs Ārons Auss no Igaunijas, kurš pēdējos metros aiz muguras atstāja Kristeru Ansonu un Andri Vosekalnu (+00:03:09).

Junioriem lielisku uzvaru guva Linards Lukss, kurš absolūtajā vērtējumā ieņēma sesto vietu. Otrajā un trešajā vietā sekoja mājinieku kluba un MSĢ sportisti – Ģirts Harkins, un Olivers Jēkabs Skrapcis. Dāmu konkurencē uzvarēja Aukse Lekavičiūtė, kurai sekoja "Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree" pārstāve Madara Āboma.

"Smiltenes kausa" kulminācija tika sasniegta svētdien, kad Vidzemes ciemā risinājās septiņi dažādi braucieni, pulcējot vairāk nekā 400 braukt gribētāju no visas Latvijas, kā arī Igaunijas, Lietuvas un Ukrainas.

Iespaidīgākais bija 100 kilometru "Dako Ziemeļvidzeme" sporta, 42 kilometru "Vudlande" tautas, kā arī 20 kilometru "AL Mežs" veselības braucienu starts, kas gāja viens pēc otra. Sporta distance veda līdz Priekuļiem, kur tika veikti divi apļi ar virkni kāpumiem.

Pirmā Priekuļu apļa kāpumā pēc Aleksa Krasta un citu favorītu centieniem nokomplektējās 13 sportistu atrāviens. Jau tuvojoties Smiltenei tas sadalījās mazākās grupās. Uz finišu priekšā atbrauca četru braucēju liela līderu grupiņa, kurā ietilpa – Māris Bogdanovičs, Alekss Krasts, Kristiāns Belohvoščiks un Andžs Flaksis.

Sprintera īpašības lieliski apliecināja Bogdanovičs, svinot uzvaru. Otrā vieta Belohvoščikam, bet bruģa kausa ieguvējs Krasts ierindojās trešajā pozīcijā. Līderi trasi veica pēc 2 stundām 12 minūtēm un 5 sekundēm. TOP 6 absolūtajā ieskaitē iekļuva arī labākais juniors Dāvis Gludavs no "MSĢ/ RK Liepāja" un Kristers Ansons no "ZZK".

Junioriem, kur uzvarētājs saņēma ļoti vērtīgos "Garmin" jaudas pedāļus, pirmā vieta Dāvim Gludavam, otrā Gustam Lapiņam, bet trešā Jēkabam Oliveram Skrapcim. Dāmu konkurencē, sportistēm veicot 77 kilometru distanci, uzvaras laurus plūca Dana Rožlapa ("Keukens Redant CT"). Otrā vieta Lāsmai Elzai Vaivodei ("LiVelo"), bet trešā Anitai Antonei ("Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree").

TOP3 citās vecuma grupās:

CFA:

1. Emīls Ribaks, ZZK, 02:12:33

2. Dzintars Ausmanis Goldingen CT, +00:00:00

3. Niklāvs Boļšis, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, +00:00:01

M1:

1. Artis Roze, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 02:12:34

2. Mārtiņš Krekovskis, Goldingen CT, +00:00:01

3. Jānis Šteins, Virši/ Skanste, +00:00:01

M2:

1. Nauris Inovskis, Evelo team, 02:12:34

2. Andrejs Pegasovs, Velo+, +00:08:47

3. Kristaps Kancers, Belo CP, +00:08:48

M3:

1. Volodymr Guschin, ZZK, 02:12:36

2. Jānis Āboliņš, Virsotne – Marmot, +00:08:45

3. Māris Kaļveršs, Virsotne – Marmot, +00:13:39

M4:

1. Ģirts Vēvers, Goldingen CT, 02:12:18

2. Agnis Apse, VeloLifestyle/ Smiltenes BJSS, +00:00:18

M5:

1. Dzintars Kaņepējs, Skanste/ Virši, 02:30:31

M6:

1. Jānis Bruzinskis, Goldingen CT, 01:05:46

2. Aigars Zvingulis, Goldingen CT, +00:00:00

3. Igors Račkovs, Velo+ Bottari Baltic, +00:00:00

M7:

1. Uldis Rutka, Dobeles dzirnavnieks/ FeelFree, 01:05:48

2. Valērijs Pavlovs, +00:11:02

3. Gunārs Rācenis, +00:19:17

"Vudlande" Tautas brauciens šogad bija 42 kilometru garš un veda līdz Raunas mototrasei. Jau no paša starta no visiem aizmuka trīs braucēju liela grupiņa – Oskars Jaunbērziņš ("Dako Ziemeļvidzeme"), Mārtiņš Aleksejevs un Normunds Milčs. Trijotne sekmīgi sastrādājās un palika nenoķerta līdz finišam. Uzvara Jaunbērziņam (01:03:21). Sekoja Aleksejevs (+00:00:04) un Milčs (+00:00:13). Dāmām uzvarēja Krista Pūcītes no "Latvian Cycling girls" (01:06:01). Otrajā vietā sekoja Paula Patrīcija Tilko, bet trešajā Madara Lazda. Kuplākā kolektīva balvu "AL Mežs" Veselības klasē saņēma Smiltenes novada pašvaldība.

Dalībnieku rekordskaits – 106 mazie pedāļu minēji – piedalījās "ASE" bērnu braucienos pa Vidzemes stadionu.